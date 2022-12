Nuova Consonanza, Universo Morricone

Un concerto omaggio alla musica di Ennio Morricone per ripercorrere alcune delle pagine più note della musica composta per il cinema e riarrangiate per flauto, violoncello e pianoforte. Un ricordo che Nuova Consonanza dedica al grande maestro, che nell’associazione romana per la promozione della musica contemporanea ha avuto un ruolo importante, come socio storico iscritto per oltre cinquant’anni e come componente del celebre Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza, che negli anni Sessanta-Settanta fu tra i gruppi più all’avanguardia nella sperimentazione musicale.

L’appuntamento è per giovedì 29 dicembre al Teatro Don Bosco (Via Publio Valerio 63, ore 21) con tre musicisti che a Morricone si sono legati per oltre trent’anni, interpreti prediletti della sua musica. Paolo Zampini (flauto), Luca Pincini (violoncello) e Gilda Buttà (pianoforte) hanno condiviso con Morricone prove, riflessioni e numerose esecuzioni, dalle sale di registrazione ai palcoscenici di tutto il mondo.

Il programma che eseguono in questa speciale serata comprende non solo musica per film ma anche alcune incursioni nella musica che Morricone era solito definire assoluta (cioè slegata dall’immagine audiovisiva), come ad esempio Monodia per violoncello, composta nel 2009 per Luca Pincini.

Gli arrangiamenti delle partiture presentati, pur nell’originalità timbrica del trio, restano fedeli ai lavori originali, restituendo le atmosfere evocate nelle memorabili pagine cinematografiche, quali Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto, Per le antiche scale, Lolita, Mission, e le Suites che raccolgono la musica per i film di Giuseppe Tornatore e Sergio Leone. Infine un omaggio a Pier Paolo Pasolini con Addio a P.P. Pasolini che Morricone compose nel 1975, appena scomparso il grande intellettuale friulano, ultimo brano che compose per il film Salò o le 120 giornate di Sodoma.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2022 promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Biglietti: intero 10 euro, ridotto over 65 8 euro, ridotto studenti 5 euro

Info Nuova Consonanza, tel: 06 3700323 / www.nuovaconsonanza.it

Giovedì 29 dicembre ore 21:00 – TEATRO DON BOSCO

UNIVERSO MORRICONE

per flauto, violoncello e pianoforte

Ennio Morricone Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto (1969)

(1928-2020) per pianoforte

Per le antiche scale – Bugsy (1975) per flauto e pianoforte

Suite Tornatore per violoncello e pianoforte

La leggenda del pianista sull’oceano

Nuovo Cinema Paradiso

Malèna

Una pura formalità

Addio a P.P. Pasolini (1975) per pianoforte

Lolita (1996) per flauto, violoncello e pianoforte

Suite Leone per violoncello e pianoforte

C’era una volta in America

C’era una volta il West

Il Buono, il Brutto, il Cattivo

Monodia (2009) per violoncello

Suite Mission (1986) per flauto, violoncello e pianoforte

Paolo Zampini flauto

Luca Pincini violoncello

Gilda Buttà pianoforte