Casa del Teatro, Illusion Magic Show

A Torino il Natale è magico con ILLUSION MAGIC SHOW. Viaggio fantastico tra divertimento e magia per tutta la famiglia. Lo spettacolo più magico delle Feste tra grandi illusioni e stupore. Anche a Capodanno!

Dal 26 dicembre all’8 gennaio torna l’appuntamento con l’illusionismo alla Casa del Teatro di Torino con lo spettacolo ILLUSION MAGIC SHOW. Gli artisti del Circolo Amici della Magia di Torino, la più importante realtà magica italiana, di cui quest’anno ricorrono i 50 anni, fucina di grandi nomi (come Brachetti, Alexander e Luca Bono) daranno vita ad uno spettacolo unico, divertente e magico, adatto ai giovani spettatori così come a quelli adulti che non hanno perso la voglia di lasciarsi stupire ed incantare.

Un viaggio in meandri onirici e fantasiosi universi attraverso le grandi illusioni di Alberto Giorgi, artista internazionale conosciuto come l’Alchimista (reduce dai successi della produzione statunitense The Illusionist e di Italia’s Got Talent), in grado di vaporizzare la propria partner Laura con la quale saprà dar vita a momenti di grande suspense e spettacolarità. Un artista di alto livello, innovativo e visionario, creatore di macchine sceniche incredibili, ispirate dalle più belle fantasie di Jules Verne con effetti visuali imprevedibili e avvincenti. Il mondo della comicità e del divertimento sarà popolato dagli improbabili personaggi di Arturo Il Mago, clown e fantasista dalle mille sfaccettature e da “Gi” insolente, ma deliziosa giraffina che deve la sua voce al talentuoso ventriloquo Rafael: insieme sono gli inseparabili Gi & Raf. Maestro di cerimonia, Antonio Argus, brioso mentalista che fonde carisma, ironia e abilità attraverso cui porta sul palco un’interpretazione del mentalismo contemporaneo del tutto originale, alla scoperta dei labirinti mentali degli spettatori.

Meraviglia, sorpresa e divertimento, dunque, per trascorrere una serata di grande spettacolo tra realtà e illusione, dove manipolazione di oggetti misteriosi, sparizioni, riapparizioni e coinvolgimento del pubblico sono solo alcuni degli ingredienti di uno spettacolo divertente e per tutta la famiglia.

19 repliche (pomeridiane e serali, a seconda dei giorni, per venire incontro alle esigenze del pubblico) e una speciale serata di Capodanno per scandire il passaggio al nuovo anno nel magico mondo dell’illusione.

La produzione è curata da Muvix Europa, realtà di produzione artistica capace di coniugare l’illusionismo con le più diverse discipline dello spettacolo, per realizzare soluzioni su misura.

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria della Casa del Teatro (Corso Galileo Ferraris 266), sul circuito vivaticket oppure sul sito casateatroragazzi.it.

ILLUSION MAGIC SHOW

Prodotto da Muvix Europa in collaborazione con il Circolo Amici della Magia di Torino

Con Antonio Argus, Corrado Gerbaudo (Arturo Il Mago), Alberto Giorgi e Laura Gemmi, Gi & Raf

Lunedì 26 dicembre, ore 15.30 e ore 18

Martedì 27 dicembre, ore 17

Mercoledì 28 dicembre, ore 21

Giovedì 29 dicembre, ore 17

Venerdì 30 dicembre, ore 17 e ore 21

Sabato 31 dicembre ore 21.30 spettacolo seguito da Festa di Capodanno

Domenica 1 gennaio, ore 15.30 e ore 18

Martedì 3 e mercoledì 4 gennaio, ore 17

Giovedì 5 gennaio, ore 21

Venerdì 6 gennaio, ore 15.30 e ore 18

Sabato 7 gennaio, ore 17 e ore 21

Domenica 8 gennaio, ore 15.30 e ore 18

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI – Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Intero € 18 – Ridotto € 12 (under 14)

Martedì 31 dicembre ore 21.30 serata speciale: Illusion Magic Show per un Capodanno Magico

Intero € 50 – Ridotto € 25 (under 14)

Info e prenotazioni Tel. 389.2064590 – biglietteria@casateatroragazzi.it

magic-show.it – casateatroragazzi.it

BIGLIETTERIA

Fondazione TRG c/o CASA del TEATRO RAGAZZI e GIOVANI

c.so Galileo Ferraris, 266 – 10134 Torino

tel. 011/19740280 – 389/2064590

biglietteria@casateatroragazzi.it

www.magic-show.it

www.casateatroragazzi.it