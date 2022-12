Roma Capodarte 2023, gli appuntamenti al Teatro dell’Opera

Per celebrare l’inizio del nuovo anno, il Teatro dell’Opera partecipa ai festeggiamenti di “Roma Capodarte 2023”, un programma gratuito di eventi culturali distribuiti su tutto il territorio cittadino. Domenica 1° gennaio il Teatro Costanzi sarà straordinariamente aperto al pubblico. Dalle ore 16 sono previste visite guidate e momenti musicali con bande cittadine itineranti nelle vie adiacenti a Piazza Beniamino Gigli.

L’evento, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, prevede la presenza di due bande e si svolgerà così come segue:

– ore 16:00 visita guidata al Teatro dell’Opera di Roma – durata circa 40/45 minuti;

– ore 17:00 City of Rome Pipe Band – banda itinerante che effettuerà il seguente percorso: partenza da Piazza Beniamino Gigli, Via del Viminale, Via Agostino Depretis, Via Cesare Balbo, Via Torino, ritorno su Piazza Beniamino Gigli;

– ore 18:00 visita guidata al Teatro dell’Opera di Roma;

– ore 19:00 Associazione Bandistica Città di Mentana – banda itinerante che effettuerà lo stesso percorso della precedente;

– ore 20:00 visita guidata al Teatro dell’Opera di Roma.

Le visite guidate, attraverso un percorso all’interno dei luoghi più significativi del Teatro, condurranno il visitatore a scoprirne la storia in un’esperienza unica che svelerà le fasi necessarie alla messa in scena dello spettacolo. Già esauriti i posti disponibili per l’ingresso gratuito.

Per informazioni: operaroma.it