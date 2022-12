Teatro Ambra Jovinelli, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in Le verdi colline dell’Africa

Il Teatro Ambra Jovinelli di Roma ospita dal 15 al 18 dicembre 2022 Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi in Le verdi colline dell’Africa. Personalissimo tributo al testo Insulti al pubblico dello scrittore e drammaturgo austriaco Peter Handke. Uno spettacolo ma soprattutto un gioco che ruota intorno ad un serissimo confronto sul teatro e la sua essenza.

È difficile parlare de Le verdi colline dell’africa senza rovinare la sorpresa per gli spettatori. Si può dire che di sicuro non è quello che ci si aspetta. Il pubblico è coinvolto in modo inedito grazie a un dispositivo molto originale, che crea occasioni comiche esilaranti.

Attraverso un gioco metateatrale Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi ci regalano uno spettacolo divertente e innovativo, pieno di spunti satirici sulla contemporaneità, che ruota intorno a un confronto sul teatro e la sua essenza

Pierfrancesco Pisani – Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni Presentano

LE VERDI COLLINE DELL’AFRICA

con Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi scritto e diretto da Sabina Guzzanti aiuto regia Gabriele Paolocà sound design Gianluca Meda light design Giovanni Garbo macchinista di scena Raffaele Basile