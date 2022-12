Teatro Vittoria, Rumori fuori scena

Dal 16 dicembre all’8 gennaio, il Teatro Vittoria di Roma ripropone il cavallo di battaglia della compagnia Attori&Tecnici Rumori fuori scena di Michael Frayn.

Giunto al 36° anno di repliche, questo intramontabile ed esilarante spettacolo porta sul palcoscenico anche l’unica attrice, tra i nove attori presenti, che ha interpretato nel tempo diversi ruoli della pièce fin dalla prima edizione italiana del 1983: l’inossidabile Viviana Toniolo.

Il Teatro Vittoria presenta il 36° anno di repliche e di grandissimi successi per l’inossidabile cavallo di battaglia della compagnia Attori & Tecnici.

Chi l’ha detto che il genio sia sempre serio e tormentato? La genialità può assumere inaspettatamente l’effetto di una gragnuola di risate, di un susseguirsi di folli equivoci e di gag pirotecniche. “Rumori fuori scena” è tutto questo! È raro riuscire, oggi, a trovare una commedia non volgare, non scontata, non demenziale che riesca a far divertire. Ancora più

raro è che una commedia del genere possa aver successo da oltre 30 anni. Rumori fuori scena è un piccolo gioiello, un meccanismo ad alta precisione in cui ogni elemento funziona in maniera perfetta, è una delle più interessanti operazioni di teatro nel teatro.

La vicenda è incentrata sulle vicissitudini di una scalcinata compagnia di attori alle prese con una commedia degli errori farcita di sardine e porte che si aprono e chiudono. Nel mettere in ridicolo i tradizionali meccanismi della commedia classica (dallo scambio di ruoli all’agnizione finale), l’autore agisce con semplicità e grande carica ironica, senza

stravolgere i canoni, ma contribuendo ad incrinarne la già fragile consistenza. Il testo è diviso in tre atti: nel primo assistiamo alle prove generali dello spettacolo, silenziosi invitati nascosti fra le poltrone del teatro; nel secondo assistiamo da dietro le quinte alle caotiche vicende della compagnia; nel terzo siamo finalmente spettatori di una drammatica rappresentazione.

Dal 16 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

h 21.00 nei giorni: 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre; 3, 4, 5 e 7 gennaio

h 17.30 nei giorni: 18 e 26 dicembre; 1, 6 e 8 gennaio

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.