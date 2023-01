IUC, Giorgia Tomassi, Gabriele Pieranunzi & Friends in Absolute Brahms

Nuovo appuntamento all’insegna della musica da camera, sabato 28 gennaio alle ore 17.30, proposto dall’Istituzione Universitaria dei Concerti in Aula Magna, con due celebrati artisti italiani, la pianista Giorgia Tomassi e il violinista Gabriele Pieranunzi che hanno scelto di condividere il palco con amici come Fabrizio Falasca (violino), Francesco Fiore (viola) e Danilo Squitieri (violoncello) con cui eseguiranno due pietre miliari della musica da camera brahmsiana: il Quartetto op. 25 e il Quintetto op. 34.

“Ho un profondo legame con il Quintetto in fa minore di Brahms, brano che ho incontrato per la prima volta in età adolescenziale attraverso la magistrale interpretazione di Maurizio Pollini e del Quartetto Italiano – racconta Gabriele Pieranunzi – Da allora ho sempre provato una empatia sempre più profonda nei confronti di questa monumentale partitura che a buon diritto si annovera tra i capolavori del repertorio cameristico del XIX secolo e che, soprattutto nel terzo movimento, ha sempre acceso la mia fantasia e la mia immaginazione nel desiderio di potere “viverla” in prima persona come esecutore.

La possibilità di eseguire il Quintetto di Brahms per la IUC, condividendo il palcoscenico con musicisti con i quali sento di vivere una sintonia musicale di notevole intensità, è per me un grandissimo privilegio artistico ed umano, una grande emozione che desidero condividere e trasmettere al pubblico.

Di intensità non minore il mio personale rapporto con il Quartetto di Brahms che ho avuto il piacere di eseguire più volte anche con l’amico Francesco Fiore in occasione di un ampio tour in America Latina. Di questo quartetto amo registrare la matrice ungherese che mi ricorda sempre la significativa collaborazione con Alfons Kontarsky e la sua straordinaria personalità. Oltre a questo esplicito richiamo, mi attira in questo brano una profonda assonanza con il repertorio sinfonico di Schumann, autore al quale mi sto parimenti dedicando in un cammino che ho il piacere di condividere con Giorgia Tomassi e che vedrà a breve una uscita discografica ed un programma da concerto monografico dedicato alle tre Sonate di Schumann per violino e pianoforte”.

Prossimo appuntamento alla IUC, che si avvia verso il sold out, martedì 31 gennaio (ore 20.30) con il debutto romano del pianista Yunchan Lim, strepitoso 18enne coreano, vincitore del prestigioso Premio Van Cliburn 2022 che eseguirà un programma all’insegna di Donwload/Byrd, Bach e Beethoven.

Biglietti: € 25 – 20 – 15

Under 30 € 8

Under 18 € 5

Aula Magna della Sapienza

Piazzale Aldo Moro 5

Città Universitaria, Palazzo del Rettorato

Per la stagione 2022-2023 la IUC ha rinnovato l’accordo di media partnership con Radio Vaticana, che si ringrazia.

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

