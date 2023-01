Teatro Quirino, La dolce ala della giovinezza

Il Teatro Quirino di Roma ospita dal 31 gennaio al 12 febbraio, La dolce ala della giovinezza di Tennesse Williams con la regia di Pier Luigi Pizzi: in scena Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni. Scrive Pizzi, che cura anche le scene e i costumi, nelle note di regia.

La proposta del Teatro della Toscana e di Mariano Anagni di pensare ad un progetto di regia per LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA, è stato di grande stimolo e dopo un’attenta lettura, ho accettato, forte del fatto che avrei avuto la presenza nel cast, di Elena Sofia Ricci, nel ruolo della protagonista.

Come d’abitudine il mio progetto comprende l’ambientazione e i vestiti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso. Alexandra del Lago, star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio, ma destinato ad una triste fine, una volta che ha perduto il suo unico bene, la gioventù. Ma Williams, da grande drammaturgo è capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina.

Info e dettagli su www.teatroquirino.it.

ELENA SOFIA RICCI

LA DOLCE ALA DELLA GIOVINEZZA

di Tennessee Williams

traduzione Masolino D’Amico

con GABRIELE ANAGNI

e con Chiara Degani, Flavio Francucci, Giorgio Sales, Alberto Penna, Valentina Martone, Eros Pascale Marco Fanizzi

scene e costumi Pier Luigi Pizzi musiche Stefano Mainetti ligth designer Pietro Sperduti

regia PIER LUIGI PIZZI