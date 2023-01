Con La Grande Danza In Concerto torna a Benevento l’Orchestra da Camera

Accademia di Santa Sofia.

Sabato 21 gennaio alle ore 19:00, all’Auditorium Sant'Agostino di Benevento torna

l’Orchestra da Camera Accademia di Santa Sofia con un bellissimo concerto dal titolo: La

Grande Danza In Concerto.

Un altro imperdibile appuntamento, dunque, per tutti gli appassionati della grande musica

classica, della danza e non solo, proposto dall’Accademia di Santa Sofia nella Stagione

Concertistica 2023, sempre in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio e il

Conservatorio di Benevento. Sempre con la direzione artistica affidata a Filippo Zigante e

Marcella Parziale, e la consulenza scientifica di Marcello Rotili, Massimo Squillante e

Aglaia McClintock.

Il programma della serata, piacevolissimo e di forte coinvolgimento, prevede le musiche

più iconiche e memorabili, tratte da alcuni dei balletti più amati della storia.

Tutte le suite e i componimenti, per l’occasione, sono stati appositamente adattati e

trascritti per un’orchestra d’archi, dai maestri Filippo Zigante e Giorgio Mellone.

Ascolteremo dunque brani da l'Arlésienne (l'Arlesiana, 1872) di Georges Bizet, un’opera di grande intensità ed eleganza che, in versione di suite, è tra le vette più alte del genere delle musiche di scena; da Lo Schiaccianoci (1821-1892) di Pëtr Il'ič Čajkovskij, capolavoro assoluto del genere; da Coppélia (Coppélia, o La ragazza dagli occhi di smalto) altra pietra miliare composta da Léo Delibes nel 1870; da Romeo e Giulietta

(1935-1936) balletto di Sergej Sergeevič Prokof'ev, tratto dall' omonima tragedia di William Shakespeare.

Non mancheranno poi alcuni immortali passi d’opera e capolavori italiani, dall’Aida di

Giuseppe Verdi, alla colonna sonora de Il Gattopardo (Nino Rota,1963) fino

all’adattamento da temi composti da Nino Rota, per il balletto portato in scena da Carla

Fracci, ispirato a Filomena Marturano.

L’Orchestra da Camera Santa Sofia sarà come sempre composta da eccezionali Maestri

di caratura nazionale e internazionale: Primi Violini: Riccardo Zamuner, Federica Tranzillo,

Alina Taslavan, Alberto Marano; Secondi Violini: Alessia Avagliano, Alessandra Rigliari,

Emanuele Procaccini; Viole: Francesco Solombrino, Martina Iacò; Violoncelli: Michele

Chiapperino, Alfredo Pirone; Contrabbasso: Gianluigi Pennino.

Il preludio al concerto sarà curato da Nicola Fontana (Dipartimento di Ingegneria

dell’Università degli Studi del Sannio) con un interessante intervento intitolato: Acqua: tubi

e acquedotti.

Ricordiamo che il costo del biglietto è di 10 euro. Per acquisto biglietti e prevendita:

ALL NET SERVICE srl Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 – Benevento, Tel. 0824.42711

/ WhatsApp 328.8336989, https://www.i-ticket.it/…/la-danza-in-concerto…