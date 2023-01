Dopo il successo del suo primo lavoro inedito C’era una Svolta, Manuela Bollani torna con un nuovo spettacolo: Molesta – Humour and Music Show che sarà in scena venerdì 20 gennaio alle 21,30 sul palco del suggestivo Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini all’interno della rassegna Sex Parler. La serata è già SOLD OUT!

“Un locale come il Mamì Bistrot ti apre il cuore, -dichiara Bollani -ho sempre adorato i piccoli palchi di posti eleganti e suggestivi dove poter avere un contatto diretto con le persone. Inoltre, prendere parte alla rassegna Sex Parler rende la situazione ancora più stuzzicante. Credo che Molesta non potrà che sentirsi a casa”.

In Molesta la show woman toscana arricchisce la sua verve ironica con nuovi linguaggi, che vanno dal Musical al Teatro-Canzone e dal Cabaret alla Stand Up Comedy. Bollani e il fido Maestro Massimiliano Grazzini, che la accompagna al pianoforte, coinvolgono il pubblico in un circuito di riflessioni sfacciate e irriverenti: dai rapporti di coppia e i ruoli di genere all’attenzione maniacale verso l’anti-sessismo (a tal punto da diventare sessisti), dall’educazione sessuale al concetto di molestia, fino al provocatorio ribaltamento dei canonici ruoli di vittima e carnefice.

“Questo spettacolo mi diverte, mi spaventa e mi commuove: tutto in meno di un’ora e mezza. – Dichiara Manuela Bollani- Mi piacerebbe che facesse lo stesso effetto plurimo anche a chi viene a vederlo. Molesta è uno spettacolo che parla alle donne, per le donne, contro le donne, insomma… una roba da uomini!”

Tanti i temi proposti tra cui una parità di genere che nasce dall’integrazione del maschile e del femminile dentro ogni individuo, ovvero quel sano bilanciamento tra assertività e vulnerabilità, razionalità ed emotività. Il tutto è condito da esilaranti momenti musicali, che spaziano da composizioni originali a rielaborazioni umoristiche di brani noti, che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano come Disco Bambina e A far l’Amore comincia tu solo per citarne alcune.

Molesta ribalta ogni prospettiva: propone un punto di vista femminile, ma non femminista, tratta liberamente di sesso, sublimando il sessismo, e corre verso una parità di genere non scontata.

Appuntamento già sold out venerdì 20 gennaio Mamì Bistrot di Rivabella di Rimini via Toscanelli, 22.

Manuela Bollani è attualmente impegnata nel progetto ESCITI! di cui è ideatrice, un progetto di formazione, un percorso di sviluppo personale dedicato ad artisti, comunicatori e chiunque voglia esprimersi ed esporsi più liberamente di fronte ad un pubblico o nella vita. Il percorso può essere seguito in varie modalità: individuale o collettivo, in presenza o online.

