Psicologia e spiritualità sono due parole, ambiti ed esperienze che in diverso modo contraddistinguono la nostra esistenza personale, relazionale e sociale, in un contesto di crescente globalizzazione comunicativa, economica e politica. Le continue immigrazioni di questi ultimi decenni, la pandemia e le ricorrenti guerre ne hanno accentuato la rilevanza, sollevando inediti problemi soprattutto nelle nuove generazioni, con crescenti disagi psicologici e in parte anche spirituali. Finite le grandi ideologie, secolarizzatosi il mondo interiore, sembra che non vi siano più sistemi filosofici e teologici cui riferirsi, nel momento in cui la singola persona riflette sul senso e il significato della propria vita.

Lungo un percorso di quattro incontri saranno illustrati i contributi che la psicologia contemporanea e la ricerca teologica sulla spiritualità possono dare per analizzare, discutere e risolvere questi problemi. Specialisti di psicologia e neuroscienze, filosofi, teologi, rappresentanti delle istituzioni e del giornalismo dialogheranno tra loro e con il pubblico. Ogni incontro sarà introdotto dalla spiegazione di una parola-concetto chiave a cura dell’Accademia della Crusca. PROGRAMMA

(15:30 – 18.00) Sabato 04 febbraio

PSICOLOGIA [PSICHE]

Luciano MECACCI – già professore ordinario di Psicologia Generale nell’Università di Firenze

Fabio GIOVANNELLI – professore associato di Psicologia Generale nell’Università di Firenze

Modera: Alfredo ZUPPIROLI – cardiologo, già presidente della Commissione Regionale di Bioetica della Regione Toscana Sabato 11 febbraio

SPIRITUALITÀ [SPIRITO]

Marco VANNINI – filosofo e storico della filosofia

Don Alfredo JACOPOZZI – teologo e filosofo, direttore dell’Ufficio Cultura e Università della Curia Arcivescovile di Firenze

Modera: Giovanni GIAMBALVO DAL BEN – medico fisiatra, attuale coordinatore della Comunità di Meditazione Cristiana di Firenze. Sabato 18 febbraio

INTERIORITÀ e DISCERNIMENTO SPIRITUALE [INTROSPEZIONE]

Giovanni STANGHELLINI – professore ordinario di Psicologia Dinamica nell’Università di Firenze

P. Carlo CASALONE sj – Presidente della Fondazione Carlo Maria Martini

Modera: Wlodek GOLDKORN – scrittore e giornalista Sabato 25 febbraio

INEDITE QUESTIONI [ASPETTATIVE e DIRITTI]:

le domande della società, le risposte delle istituzioni

Margherita CASSANO – magistrato, presidente aggiunto della Corte di Cassazione

Maria Cristina CARRATÙ – giornalista di “Repubblica”

Modera: Luciano MECACCI