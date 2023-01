Teatro Vittoria, nota stonata con Giuseppe Pambieri

Dal 17 al 29 gennaio il Teatro Vittoria di Roma ospita Nota stonata di Didier Caron, con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco e la regia di Moni Ovadia

La scelta del Teatro di programmare la pièce di Didier Caron in queste date esprime la volontà di unirsi alla commemorazione de Il Giorno della Memoria.

Siamo nei primi anni Novanta. L’azione si svolge alla Filarmonica di Ginevra, nel camerino del direttore d’orchestra di fama internazionale Hans Peter Miller. Alla fine di uno dei suoi concerti, Miller, rientrato in camerino, viene importunato più volte da uno spettatore invadente, Léon Dinkel, che si presenta come un grande ammiratore del maestro, venuto appositamente dal Belgio per applaudirlo.

Il colloquio tra i due si prolunga e il comportamento del visitatore diventa strano e oppressivo, finché si giunge a scoprire un oggetto del passato… Chi è, dunque, questo inquietante Signor Dinkel? Ma soprattutto, cosa vuole realmente dal direttore Miller?

«Il produttore Alessandro Gilleri un giorno mi ha telefonato e mi ha chiesto: “La faresti la regia di un testo di prosa, un Kammerspiel con due attori?”. Se si è rivolto ad un pusher di teatro eterodosso come me, che ho spacciato molte cose ma mai la Prosa, ci deve essere sotto qualcosa di intrigante. Ecco: la pièce di Didier Caron ‘La Nota Stonata’ è, a mio parere, un testo teatrale deflagrante.» -Moni Ovadia-

Dal 17 al 29 gennaio 2023 (h 21.00, mercoledì 18 e 25 h 17.00, domenica 22 e 29 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio)

Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Tram: 3; Bus: 23, 30, 75, 83, 170, 280, 716, 781.

Biglietti (prevendita inclusa):

– intero: platea € 30, galleria € 24

– ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

– ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13