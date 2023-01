Audrey. Una vita, uno stile

di Chiara Pasqualetti Johnson

Impareggiabile icona di grazia e di eleganza, Audrey Hepburn è

stata la diva più amata della storia del cinema. Il racconto della sua

vita, intensa e appassionata, viene ripercorso in una nuova

biografia edita da White Star, in libreria dal 22 Novembre 2022.

Pubblicata in contemporanea in 6 edizioni internazionali, è

illustrata da 150 splendidi ritratti che raccontano lo stile senza

tempo della leggendaria protagonista di Colazione da Tiffany.

Audrey Hepburn è scomparsa esattamente trent’anni fa, il 20 gennaio

1993. Eppure il suo fascino resta più attuale che mai, tanto da essere

ancora oggi un modello di riferimento per le nuove generazioni. La storia

della sua vita e l’evoluzione del suo stile procedono di pari passo in questo

libro illustrato da 150 meravigliose immagini. Ci sono i ritratti firmati dai

più celebri fotografi della storia, come Richard Avedon che ha definito

l’immagine di Audrey Hepburn plasmando la sua carriera, ma anche le

fotografie scattate sul set durante la produzione dei film e le locandine dei

grandi successi cinematografici, oltre alle rare istantanee di famiglia che la

ritraggono lontano dai riflettori, nella quotidianità.

Accanto alle immagini, il testo di Chiara Pasqualetti Johnson ripercorre

la storia dell’attrice con la scrittura scorrevole che ha portato al successo

il suo precedente bestseller, Coco Chanel. La rivoluzione dello stile (White Star,

2020). In questa nuova biografia, rende omaggio a un’altra donna

straordinaria, mettendo in evidenza le qualità di una star leggendaria che

ha saputo condurre una vita intensa, senza mai perdere la sua vera identità.

“Audrey Hepburn ha impersonato fin dal suo debutto un mix irresistibile di candore

e charme. Ma dietro tanto successo c’era una montagna di lavoro, impegno e dedizione.

Donne favolose come Audrey non esistono per caso, o per un colpo di fortuna. Benché

nata in una famiglia agiata e cresciuta in un ambiente cosmopolita, era stata privata

di un’infanzia felice dalle ristrettezze della guerra. Sognava di diventare ballerina, ma

trovò la sua strada nel cinema, impersonando ruoli indimenticabili, come Holly

Golightly in Colazione da Tiffany, la principessa Anna di Vacanze Romane, Eliza

in My Fair Lady”, scrive l’autrice nella prefazione. In un’epoca in cui la

femminilità aveva la sua dea in Marilyn Monroe, lei si impose con il suo

fisico minuto e un sorriso disarmante. Alta, sottile, educata, sempre

sorridente, conquistava attori e registi con lo sguardo da cerbiatta e i suoi

modi gentili. Lontana dalle stravaganze e dai vizi hollywoodiani, era una

vera professionista, disciplinata e colta.

La scelta della semplicità per Audrey non era solo una questione di stile,

ma una regola di vita. Rispecchiava la sua vera essenza, manifestandosi,

prima ancora che negli abiti, nei gesti e nello sguardo. Per questo lo “stile

Audrey” divenne una componente fondamentale del successo dei suoi

film. Non c’era, e forse non c’è più stata, nessuna altra star, nel cinema

come nella moda, dotata della sua stessa naturale eleganza, portata

apparentemente senza sforzo. La sua allure era fatta di pantaloni a

sigaretta, ballerine rasoterra, scollature a barchetta, foulard annodati

sapientemente e una frangetta sbarazzina. Ben presto la moda si innamorò

di lei, e viceversa. A cominciare dallo stilista Hubert de Givenchy, con il

quale stabilì un sodalizio tra i più duraturi e straordinari della storia del

cinema. Consapevole dei suoi pregi, ma ancor più dei suoi difetti, Audrey

era convinta che ogni donna dovesse trovare il proprio look per poi

adattarlo ai cambiamenti della moda, e non viceversa, in un vorticoso

cambio di armadi a ogni stagione. In questo modo anticipava valori che

stanno finalmente tornando attuali, ossia l’idea di possedere pochi capi,

ma di qualità e duraturi.

“Sapeva valorizzare in maniera straordinaria un fisico quasi androgino, indossando

con la stessa classe un semplice dolcevita nero o gli strepitosi abiti di scena dei suoi film.

Eppure, dietro ognuna di quelle meravigliose creazioni, traspare sempre l’anima di

Audrey, a dimostrazione del fatto che non basta essere in grado di indossare bene un

capo, ma si debba anche riempirlo di personalità. Molto più che semplici costumi, quegli

abiti diventavano per lei una corazza in cui sentirsi protetta. Perché Audrey era una

stella che non riusciva a vedere la propria luce. Non era la donna perfetta. Del resto,

nessuna di noi lo è. Lei, però, era stata condannata dal suo stesso successo a

impersonare un modello ideale da imitare e da ammirare, tanto che per molto tempo è

stato vietato ricordare (o immaginare) cosa si nascondeva dietro il suo sorriso luminoso.

Sotto quell’apparente serenità, in realtà era molto vulnerabile. La ferita provocata

dall’abbandono di suo padre, quando era appena una bambina, non si era mai

rimarginata, lasciandole un’immensa sete d’amore che contribuirà a fare di lei quel

mito di delicata fragilità di cui tutti finivano per innamorarsi”, conclude l’autrice

Chiara Pasqualetti Johnson.

Il libro segue l’intera esistenza dell’attrice, mescolando al racconto le

immagini che la ritraggono anche nella seconda parte della sua vita,

quando decise di ritirarsi dal set. Stanca delle luci della ribalta, a

quarant’anni scelse di lasciare il cinema per dedicarsi alle cose che per lei

contavano davvero, la famiglia e i figli. A differenza di altre star, Audrey

Hepburn non ha mai voluto congelare la sua immagine, sovrapponendola

a quella perfetta del suo passato da attrice: quasi inconsapevole del suo

fascino, mostrava orgogliosa i segni del tempo. Più bella che mai, poco

prima di compiere sessant’anni divenne ambasciatrice di buona

volontà dell’Unicef, chiudendo idealmente il cerchio di una storia

iniziata all’epoca della sua infanzia. Vittima lei stessa degli orrori della

guerra, dedicò le sue ultime energie ai bambini del Terzo Mondo. Una

scelta fatta con il cuore, capace di trasformare la stella di Hollywood in un

modello di vita.

Chiara Pasqualetti Johnson. Giornalista milanese, laureata in storia

dell’arte, scrive di viaggi, arte e lifestyle per le principali riviste italiane. Per

Electa e Rizzoli ha curato libri e collane di storia dell’arte moderna e

contemporanea. Con la casa editrice White Star ha pubblicato nel 2018

Ritratti di grandi donne del nostro tempo, un volume illustrato

dedicato alle figure femminili più influenti del Novecento, tradotto in 14

lingue. Con lo stesso editore nel 2020 è uscito Coco Chanel. La

rivoluzione dello stile un bestseller tradotto in 8 edizioni interazionali,

così come Chanel N°5. Il profumo del secolo. Quest’anno è uscito

Together. Ritratti al femminile, energia in movimento, un mosaico

di 50 muse contemporanee, volti e voci esemplari di una rivoluzione

destinata a cambiare per sempre gli stereotipi, imponendo la parità di

genere in ogni campo. Nel 2021 è stata inserita da Forbes Italia tra le

100 Wonder Women dell’anno, donne di successo accomunate da

leadership e creatività vincenti.

Audrey

Una vita, uno stile

di Chiara Pasqualetti Johnson

224 pagine

150 illustrazioni a colori

23 x 28 cm White Star

ISBN 9788854046955 € 29,90

www.whitestar.it