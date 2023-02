Danza in Fiera 2023, Il Sistina protagonista

Il Teatro Sistina tra i protagonisti dell’edizione 2023 di Danzainfiera, il più grande e originale evento internazionale dedicato alla danza, in programma da venerdì 24 a domenica 26 febbraio alla Fortezza da Basso. A Firenze, per selezionare parte del cast di “Billy Elliot”, ci sarà il regista e produttore Massimo Romeo Piparo, Direttore Artistico del Teatro Sistina, oltre che dell’Accademia Sistina. Insieme a lui anche Rossella Brescia, prossima protagonista della nuova edizione del Musical “Billy Elliot”, Billy Mitchell, autore delle coreografie di “Cats” firmato Piparo, il grande successo di questa Stagione teatrale e i giovani allievi e i docenti dell’Accademia Sistina con tanti appuntamenti da non perdere: incontri con il pubblico, lezioni e audizioni, flash mob.

Nella giornata dedicata al Musical, venerdì 24 febbraio, si entra subito nel vivo con Rossella Brescia che terrà due lezioni di danza classica accompagnate dalle musiche di “Billy Elliot”, lo spettacolo che la vedrà protagonista, dal prossimo 13 aprile al Teatro Sistina, nella nuova edizione firmata Piparo. L’attrice e ballerina debutterà nel Musical con il ruolo di Mrs Wilkinson, la maestra di danza che scopre il grande talento di Billy e scommette sul suo futuro.

Sabato 25 Massimo Romeo Piparo selezionerà parte del cast di “Billy Elliot” e, nel pomeriggio, Billy Mitchell, acclamato coreografo del West End londinese, sarà impegnato nello Special Musical Lab su repertorio dello spettacolo “Cats”. Il coreografo sarà presente a Firenze anche nella giornata conclusiva di domenica 26, con una lezione di danza e ancora con lo Special Musical Lab, sempre su repertorio di “Cats”, mentre gli oltre cento giovani allievi dell’Accademia Sistina saranno ancora impegnati con i flash mob dedicati al musical “Matilda”.

Con un programma così strutturato, l’obiettivo è dunque portare anche a Dif2023 i punti di forza che negli anni della direzione Piparo hanno reso Il Sistina uno dei teatri di maggiore successo in Italia: la professionalità e gli alti standard qualitativi di tutte le produzioni, senza mai dimenticare di proporre sul palco grandi storie e grandi artisti, capaci di appassionare il pubblico.

L’Accademia Sistina è la grande scuola multidisciplinare di formazione e avviamento alle arti dello spettacolo del prestigioso Teatro Sistina di Roma, nata del 2016 da un’idea del direttore artistico Massimo Romeo Piparo: realizzare una scuola per insegnare ai giovani appassionati di teatro le tecniche e i segreti del Musical e incoraggiare la loro libertà espressiva.

Riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, l’Accademia è un’occasione di crescita per entrare da protagonisti nel mondo del Musical: le lezioni, che uniscono elementi teorici alla pratica, si svolgono proprio sul palcoscenico e nelle storiche sale del Sistina, il Tempio del Musical italiano, oltre che nelle ulteriori sedi di Milano, Messina, Cosenza, e sono tenute da docenti di altissimo profilo professionale che contribuiscono da diversi anni al successo delle grandi Produzioni firmate Massimo Romeo Piparo. Un percorso di preparazione completo per tutte le discipline: dalla recitazione alla dizione e all’impostazione della voce, dal canto in italiano e in inglese alla notazione musicale, dalla danza classica e moderna alla tap dance, e poi l’arte circense con clownerie e giocoleria, fino a elementi di scenotecnica e costumi. Per gli allievi più meritevoli sono previste borse di studio, per poter accedere alle lezioni a titolo completamente gratuito. A guidare l’Accademia con competenza e passione è Massimo Romeo Piparo, regista e produttore dei più importanti Musical realizzati in Italia e in Europa negli ultimi anni (tra gli altri, “Cats”, “Mamma Mia!”, “Jesus Christ Superstar”, “School of Rock”, “Billy Elliot il Musical”, “We Will Rock You”, “Il Marchese del Grillo”, “Rugantino”, “Tutti insieme appassionatamente”, “The Full Monty”, “My Fair Lady”). “I giovani sono il futuro, non solo del Musical ma del teatro intero: e noi vogliamo creare gli spettatori di domani, attenti e preparati. L’Accademia rappresenta un primo passo nel mondo del lavoro: se cresco allievi qui non ho motivo di andare a cercarli fuori”, afferma Piparo: gli allievi migliori costituiscono infatti un vero e proprio vivaio da cui attingere per tutte le grandi Produzioni da lui realizzate con PeepArrow Entertainment e Il Sistina.

Di seguito i dettagli degli appuntamenti con Il Sistina a Dif 2023:

VENERDI 24 FEBBRAIO

-ore 12.30 Lezione/Audizione Danza Classica con le musiche del Musical “Billy Elliot” con Rossella Brescia, alla presenza di Massimo Romeo Piparo;

-ore 14.15 Seconda lezione/Audizione Danza Classica con le musiche del Musical “Billy Elliot” con Rossella Brescia, alla presenza di Massimo Romeo Piparo;

-ore 18.30 Lezione “Matilda Il Musical” con Massimo Romeo Piparo, il Maestro Emanuele Friello e i docenti dell’Accademia Il Sistina.

SABATO 25 FEBBRAIO

-ore 9.30 Lezione e Selezione Cast “Billy Elliot” con Massimo Romeo Piparo;

-ore 16.30 Special Musical Lab repertorio “Cats” con il coreografo Billy Mitchell;

-ore 17.45 Lezione “Matilda – Il Musical” con Massimo Romeo Piparo, il Maestro Emanuele Friello e i docenti dell’Accademia Il Sistina.

DOMENICA 26 FEBBRAIO

-ore 9.30 Lezione di Danza repertorio “Cats” con Billy Mitchell;

-ore 17.15 Special Musical Lab repertorio “Cats” con Billy Mitchell.

Tutte le info su

https://accademia.ilsistina.it/

Facebook Accademia il Sistina

Instagram @accademiailsistina