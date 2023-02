Piero Maccarinelli dirige “Il Figlio” di Zeller – Uno spettacolo su incomprensioni generazionali e incomunicabilità familiare con Bocci, Ranzi, Pranno, Gastini

www.teatrodellatoscana.it

28 febbraio – 5 marzo | Teatro della Pergola

(martedì, mercoledì, venerdì, sabato, ore 21; giovedì, ore 19; domenica, ore 16)

7 – 8 marzo | Teatro Era di Pontedera

(martedì, mercoledì, ore 21)

Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini in

IL FIGLIO

di Florian Zeller

con Riccardo Floris e Manuel Di Martino

traduzione e regia Piero Maccarinelli

scene Carlo de Marino

costumi Gianluca Sbicca

musiche Antonio di Pofi

luci Javier Delle Monache

assistente alla regia Manuel Di Martino

produzione Il Parioli, Teatro della Toscana

Durata: 1h e 40’, atto unico.

Dopo il successo de Il Padre, Piero Maccarinelli dirige Il Figlio di Florian Zeller al Teatro della Pergola, dal 28 febbraio al 5 marzo, e al Teatro Era di Pontedera il 7 e l’8 marzo. Uno spettacolo sulle incomprensioni generazionali, gli egoismi, l’incomunicabilità familiare, attorno a cui ruota spesso ogni adolescenza dolorosa. In scena con Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini, e con Riccardo Floris e Manuel Di Martino. La produzione è Il Parioli, Teatro della Toscana.

La vicenda è una storia comune a molte famiglie: i genitori di Nicola sono divorziati, il padre ha una nuova compagna e un figlio piccolo. L’ex moglie lo interpella quando scopre che Nicola non va più a scuola e desidera abitare con la nuova famiglia paterna. Ma nemmeno lì il ragazzo trova un po’ di serenità.

«La trama è semplice, ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che spesso, troppo spesso si nasconde – afferma il regista – Il Figlio ti conquista grazie non solo alla bellezza del linguaggio, ma anche alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze, delle loro incapacità di capire sé stessi e gli altri.»

Nella generazione dei quarantenni, Florian Zeller brilla fra i più accreditati autori europei. Scrittore, drammaturgo e regista francese, racconta la contemporaneità attraverso una scrittura diretta, profondamente incisiva, maneggiando con proprietà sia lo humour più vivace (in commedie come La verità), sia l’introspezione dei caratteri umani e dei ruoli sociali, come accade ne Il Figlio, che fa parte di una trilogia insieme a Il Padre e La Madre. Con la sua trasposizione cinematografica del Padre ha vinto il Premio Oscar e l’European Film Award alla migliore sceneggiatura.

Per dar vita al Figlio, Piero Maccarinelli ha scelto come interpreti Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini. Al Teatro della Pergola, dal 28 febbraio al 5 marzo, e al Teatro Era di Pontedera il 7 e l’8 marzo, il testo – candidato a sei premi Molière, successo teatrale a Londra e New York, diventato di recente anche questo un film – rende palpitante la bella prosa di Zeller, scavando nel cuore di qualsiasi genitore. Al tempo stesso, è anche uno specchio importante per le ragazze e i ragazzi che si riconoscono nell’inquietudine del giovane Nicola, interpretato da Giulio Pranno.

Nicola, infatti, frequenta l’ultimo anno del liceo e vive a casa della madre Anna, interpetrata da Galatea Ranzi. Suo padre Piero, interpretato da Cesare Bocci, ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia, interpreta da Marta Gastini. Anna informa l’ex marito che Nicola da tre mesi non va più a scuola: secondo lei ha una depressione adolescenziale. Piero ne parla con il figlio, che esprime il desiderio di andare a vivere da lui e Sofia. Piero, a quel punto, decide di cambiare scuola a Nicola e si dà da fare, per quanto può, per ridargli il gusto di vivere.

Spiega Piero Maccarinelli: «Mentre nel Padre venivano analizzati i rapporti degli altri in rapporto all’Alzheimer, qui Florian Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. Non voglio svelare il grande colpo di scena del finale che spero emozioni gli spettatori. Rappresentato già in moltissimi Paesi, è un onore per me dirigere questo testo lucido, intelligente e carico di emozioni: un gran bel pezzo di teatro contemporaneo di parola.»

TEATRO DELLA PERGOLA

Via della Pergola 12/32, Firenze

Per informazioni

055.0763333 – www.teatrodellapergola.com

Biglietti

Platea

Intero € 34

Ridotto over 65, convenzioni e online € 32

Ridotto soci Unicoop Firenze € 30

Ridotto under 30 € 28 (€ 12 con TT Young Card)

Palco

Intero € 28

Ridotto over 65, convenzioni e online € 26

Ridotto soci Unicoop Firenze € 24

Ridotto under 30 € 22 (€ 12 con TT Young Card)

Galleria

Intero € 19

Ridotto € 17

TT Young Card €12

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Le riduzioni over 65 e under 30 sono valide per le recite dal martedì al sabato.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per le recite di mercoledì e giovedì.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

Biglietteria del Teatro della Pergola, via della Pergola n. 30 Firenze

Dal lunedì al sabato (ore 10:00 – 20:00) e in occasione degli spettacoli (da 1 ora prima dell’inizio della recita).

È possibile acquistare gli abbonamenti del Teatro della Pergola, il carnet Pergola/Rifredi, la TT Young Card e i biglietti degli spettacoli in scena al Teatro della Pergola e al Teatro di Rifredi (a prezzo intero e ridotto).

Tel. 055.0763333

biglietteria@teatrodellapergola.com

Punti vendita Vivaticket

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli in scena al Teatro della Pergola e al Teatro di Rifredi.

Trova il punto vendita più vicino a te su www.vivaticket.it

Online

È possibile acquistare l’abbonamento ScegliPergola per 5, il carnet Pergola/Rifredi e i biglietti degli spettacoli in scena al Teatro della Pergola e al Teatro di Rifredi, su teatrodellatoscana.vivaticket.it.

Da quest’anno chi acquista on line avrà un prezzo ridotto!

Telefonicamente

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli in scena al Teatro della Pergola telefonando al servizio cortesia al numero 055 0763333 da lunedì al sabato dalle 10 alle 20

TEATRO ERA

Parco Jerzy Grotowski – Via Indipendenza – Pontedera

Per informazioni

0587 55720/57034 – www.teatroera.it

Biglietti

Intero € 20 | Ridotto € 18 | Under 30 € 12 | TTYoung Card € 8

Hanno diritto ai biglietti ridotti gli over 65, i soci Unicoop Firenze e altre associazioni convenzionate il cui elenco è disponibile in biglietteria.

Biglietteria

Parco J. Grotowski – Via Indipendenza, s.n.c. Pontedera (PI) tel. 0587.213988

Aperta dal martedì al sabato, ore 16 > 19.

È possibile acquistare i biglietti di tutti gli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

L’acquisto telefonico è possibile solo con l’utilizzo del buono Carta Docente (non è permessa la prenotazione di ulteriori biglietti che non rientrino nella transazione del pagamento tramite Carta Docente).

Acquisto biglietti online su www.teatroera.it

Online

È possibile acquistare online su https://teatrodellatoscana.vivaticket.it/ l’Abbonamento a 10 spettacoli e i biglietti dei singoli spettacoli.

Da quest’anno chi acquista on line ha il biglietto a prezzo ridotto.

Punti Vendita Vivaticket

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli in scena al Teatro Era nei punti vendita Vivaticket.

Trova il punto vendita più vicino a te su www.vivaticket.it