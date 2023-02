PER LA PRIMA VOLTA A TRENTO, MANTOVA, AREZZO, SAINT-VINCENT, BERGAMO

LE CIRQUE TOP PERFORMERS

PRESENTA

TILT

APPLAUDITO DA OLTRE 40.000 SPETTATORI

EMOZIONI VERE CON LE STELLE INTERNAZIONALI DI CIRCO CONTEMPORANEO

Dal 18 marzo al 16 aprile 2023

Arriveranno tra poche settimane i meravigliosi artisti della compagnia LE CIRQUE TOP PERFORMERS per presentare il nuovo spettacolo di successo TILT. Per il pubblico l’appuntamento è dal 18 marzo al 16 aprile 2023 a Trento (Teatro Auditorium Santa Chiara), Mantova (Grana Padano Theater), Arezzo (Teatro Tenda, Saint-Vincent (Palais Saint-Vincent), Bergamo (Creberg Teatro Bergamo).

Ideato e prodotto da LE CIRQUE TOP PERFORMERS che, con il primo spettacolo ALIS ha richiamato oltre 260.000 spettatori in Italia e all’estero, TILT è la nuova produzione che ha debuttato a fine 2019 ed è tornata in scena dal 2 dicembre all’8 gennaio scorso nei prestigiosi teatri di Grosseto, Genova, Padova, Milano, Trieste e Firenze, inanellando ripetuti sold out. Dal debutto, lo spettacolo è stato accolto con grande entusiasmo da oltre 40.000 spettatori e promosso a pieni voti dalla critica.

Un cast di eccellenza formato da 25 artisti dal Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil, che presentano numeri aerei e a terra che incantano e tengono con il fiato sospeso.

Uno spettacolo di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali .

Una performance unica ed emozionante, al tempo stesso elettrizzante e romantica.

Liberamente ispirato al film capolavoro READY PLAYER ONE di Steven Spielberg, TILT rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico un’inedita interpretazione dei valori del mondo reale, tra esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano Amicizia, Alleanza, Verità, Amore. Il tutto con l’introduzione di nuovi elementi come la narrativa, espressa attraverso il movimento, il linguaggio del corpo e poi danza e musiche coinvolgenti.

PER TILT UNA STAR MONDIALE ALLA DIREZIONE ARTISTICA

Gianpiero Garelli, fondatore e guida del progetto Le Cirque WTP, coadiuvato da Onofrio Colucci, Senior Artistic Director, hanno scelto Anatoliy Zalevskyy nel ruolo di Direttore Artistico di TILT. Acclamato in tutto il mondo è un artista di spicco e di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil. Ha vinto i premi internazionali più ambiti, tra cui il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo. Il suo Paese d’origine lo ha insignito del più alto riconoscimento istituzionale: Artista Onorario dell’Ucraina. Ha fondato prima un centro di formazione destinato ai giovani per l’educazione e l’insegnamento delle arti circensi e poi ha creato il collettivo Rizoma, dal quale ha selezionato gli artisti che completano il super cast di TILT. E anche Anatoliy Zalevskyy è protagonista in scena con il suo celebre e spettacolare White Act, il numero che lo ha consacrato e stella mondiale e che lo ha fatto diventare un esempio e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di acrobati.

Sarà il terzo tour di TILT: “Siamo felici di tornare in scena anche in primavera e ci stiamo preparando con entusiasmo – dichiara Gianpiero Garelli fondatore di Le Cirque Top Performers – Come dimenticare gli applausi, le esclamazioni di stupore del pubblico che è venuto a vederci e la gioia che abbiamo provato nel vederlo in piedi per applaudire questi fantastici artisti alla fine degli spettacoli. Per noi è la conferma che siamo riusciti a portare in scena qualcosa di unico e desideriamo continuare a condividere queste meravigliose emozioni anche con il pubblico delle prossime città in cui andremo”.

Prevendite: TILTICKET.IT – Sito: www.lecirquewtp.it

TILT – TOUR PRIMAVERA 2023

TRENTO – TEATRO AUDITORIUM SANTA CHIARA

18 marzo ore 17 e ore 21 – 19 marzo ore 17

MANTOVA – GRANA PADANO THEATER

24 e 25 marzo ore 21 – 26 marzo ore 17

AREZZO – TEATRO TENDA

31 marzo ore 21 – 1 aprile ore 17 e ore 21 – 2 aprile ore 17

SAINT-VINCENT – PALAIS SAINT-VINCENT

7 e 8 aprile ore 21 – 9 e 10 aprile ore 17

BERGAMO – CREBERG TEATRO BERGAMO

14 e 15 aprile ore 21 – 16 aprile ore 17