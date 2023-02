AAA Cercasi sostegno per madre single e

femminista con figlio maschio e adolescente

di e con Monica Faggiani

durata: 60 min senza intervallo

“Non dimentichiamo che la libertà comincia dall’ironia”

La scena è vuota. Solo un microfono che subito ci trasporta in un’atmosfera anni’50 e ci ricorda la meravigliosa signora Maisel e la sua straordinaria comicità. Una donna elegante arriva sulle note pop di “Non sono una signora” e inizia a raccontare, a raccontarsi.

È una madre alle prese con il figlio adolescente e con la trasformazione di un dolce pargoletto in un novello maschio bianco eterosessuale e cisgender. È una madre femminista che non accetta di cadere – cadendoci – in tutti gli stereotipi di genere che da sempre combatte.

E così in bilico tra ironia e tenerezza, Monica Faggiani mina tutte le certezze legate all’educazione dell’amatissimo figlio maschio.

Con disincanto e sguardo lucido ci racconta come sia inutile e dannoso inseguire l’ideale della mamma perfetta e di come invece si possa giocare con i propri errori e le proprie fragilità con una giusta dose di ironia e una necessaria dose di incoscienza.

Lo stile è quello della stand up comedy dove si dissacrano tutti i cliché del nostro contemporaneo e si ride, fino alle lacrime, di questa madre che in fondo, come tutte le mamme, vuole solo che il proprio bambino resti per sempre innamorato di lei. Una scrittura graffiante che dalle manifestazioni femministe degli anni 70 ad oggi ripercorre il cammino di una donna tra autodeterminazione e cliché alle prese con i drammi della vita che, se osservati da una nuova prospettiva, diventano potentemente comici.

Monica Faggiani è attrice e regista. Diplomata all’Accademia dei Filodrammatici di Milano, perfeziona la sua formazione con Leo De Berardinis, Federico Tiezzi, Andrea Taddei, Valter Malosti, Elio De Capitani, Peter Clough.

Lavora con molti tra i più importanti registi italiani, tra cui Guido De Monticelli, Marco Baliani, Antonio Latella, Franco Branciaroli e Giulio Bosetti.

Dal 2009 al 2016 ha diretto la Scuola di Teatro Teatri Possibili curando la Direzione Didattica ed Organizzativa della Scuola. Dal 2016 al 2018 è stata Direttrice Organizzativa di Teatro Libero di Milano. È tra le fondatrici e animatrici di Amleta.

BIGLIETTI: intero 15€ +2€ tessera associativa / ridotto under 25 e over 65 12€ +2€ tessera associativa

DOVE E QUANDO ACQUISTARE: i biglietti si possono prenotare telefonicamente al numero 348/7076093

o via mail alt@altaluceteatro.com e ritirare entro 30 minuti dallo spettacolo.

AltaLuce Teatro – Alzaia Naviglio Grande, 190 – Milano