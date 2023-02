Mamma Mia! Il musical dei record continua il suo viaggio * recensione

Mamma Mia! Il musical dei record continua il suo viaggio

Il famosissimo e coloratissimo musical degli Abba è tornato nuovamente al Teatro

Europauditorium di Bologna dopo tre stagioni, riscuotendo ancora grande successo

di pubblico.

Mamma mia, prodotto dalla PeepArrow Entertainment e diretto da Massimo

Romeo Piparo, che ha curato anche l’adattamento in italiano, rivede in scena gli

storici protagonisti Luca Ward e Sergio Mùniz con una new entry al posto del

bravissimo Paolo Conticini, la star di Beautiful Clayton Norcross. A vestire i panni

della mitica Donna, sempre lei: una splendida Sabrina Marciano, sempre in gran

forma.

Ventiquattro i celebri brani cantati, ma soprattutto suonati dal vivo dall’orchestra

diretta da Emanuele Friello, sospesa ai piani alti della locanda di Donna, nella

magica e romantica isoletta greca, classica ambientazione del musical.

Sofia (qui interpretata dalla non del tutto convincente Linda Gorini), invita i tre

presunti padri sull’isola assolata in occasione del suo matrimonio con Sky (Nico

Colucci), con l’intenzione di scoprire finalmente le sue origini, a lungo celate dalla

madre.

Fra misunderstanding, rivelazioni, ricordi e tanta musica anni ’70, il musical reso

celebre a Broadway porta in scena grandi ideali e sentimenti forti che il tempo e le

difficoltà della vita non riescono a scalfire. Un plauso speciale all’affiatato ensemble,

grintoso e sempre sul pezzo.

Mamma mia regala emozioni e tante good vibes se vogliamo anche un po’ vintage

nel riascoltare i meravigliosi brani degli Abba, alcuni dei quali per fortuna riproposti a

fine spettacolo in versione originale con tanto di testo proiettato sul palco, momento

divertente di condivisione con il pubblico dello straordinario bagaglio dance della

band svedese, nel cuore e nell’immaginario di ognuno di noi.