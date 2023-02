Nuovo anno, nuovi spettacoli

al Teatro Filodrammatici di Treviglio!

Risate, musica, grandi classici e un pizzico di magia: il 10 febbraio riparte la rassegna teatrale al Teatro Filodrammatici di Treviglio!

A inaugurare il palco tre appuntamenti musicali: gli 80 Boys, band dal nome decisamente esemplificativo, ci faranno riscoprire quel magico e irripetibile decennio. Con il concertone Cantautorando la Jamburrasca Band interpreterà alcuni grandi classici della musica italiana. Infine, Ronnie Jones si racconterà al pubblico accompagnato dal pianoforte di Michele Fazio.

Non mancheranno poi le commedie: il Magicomio di Francesco Scimemi ci trasporterà in una dimensione fatta di magia e comicità, mentre Cerco disperatamente moglie, spettacolo messo in scena dalla Compagnia al Bacio, farà, come si suol dire, “ridere ma anche riflettere”.

In programma anche grandi classici, come Il mercante di Venezia di William Shakespeare: una delle opere più famose del Bardo messa in scena da La Gilda delle Arti.

Per maggiori informazioni sugli spettacoli: https://www.teatrofilodrammaticitreviglio.it/calendario/

Acquisti on-line I biglietti si potranno acquistare in prevendita solo on-line (costo prevendita: €. 1,00).

Biglietteria teatro

I biglietti saranno in vendita a partire da 90 minuti prima dell’inizio dello spettacolo, salvo esaurimento posti, o durante le aperture del teatro.

Ingresso gratuito fino a 10 anni

Per informazioni: info@teatrofilodrammaticitreviglio.it