Il Panathlon Ivrea e Canavese, presieduto da Francesco Rao, si ritrova nella sede

sociale di Crotte di Strambino, presso il ristorante “Bistrot”, giovedì 23 febbraio

alle ore 20 per una serata in cui verrà presentato il libro di Silvia Grua: “I colori

della salita” (“ho sorriso alla vita fino al tetto del mondo”).

Silvia Grua è una podista e ciclista. Classe 1975, vive in un paesino del basso

canavese, in provincia di Torino. Bimba tranquilla, con la crescita ha sviluppato la sua

vera natura attraverso lo sport. Prima macinando chilometri di corsa, poi scoprendo il

piacere della pedalata in montagna, ha capito che la sua felicità era “riempirsi gli

occhi” dei colori del mondo che ci circonda. A 34 anni ha incontrato sul suo percorso

per due volte la parola “cancro”. Ma è proprio grazie agli insegnamenti della pratica

agonistica che è riuscita a rialzarsi. Non solo. Ha deciso di percorrere le strade in salita

che le ha riservato la vita, con l’obiettivo di testimoniare e sensibilizzare le persone

sulla prevenzione e sostenere la ricerca sui tumori. Con questo proposito, il 4

settembre 2021 ha conquistato sulle strade di casa il suo Everesting, una sfida

incredibile: raggiungere in bicicletta il dislivello positivo di 8.848 metri, pari all’altezza

del monte Everest, il tetto del mondo.

Editrice: Capovolte

Illustrazione: Libero Ciuffreda

Illustrazione di copertina: Laura Ciriello

Per info e prenotazioni 349/55.91.345

Informazioni sulla scrittrice: www.capovolte.it

