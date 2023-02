Per chi parlo? All’Accademia de LiNUTILE si affrontano i rapporti scenici

Sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 proseguono all’Accademia de LiNUTILE di via Agordat a Padova i seminari intensivi rivolti agli adulti dedicati ai temi della recitazione e del teatro, che abbracciano tutti i temi naturalmente svolti in un corso annuale.

Nella masterclass del mese di febbraio si tratteranno i rapporti scenici che intercorrono tra i personaggi sul palcoscenico.

Per chi si parla? Quanto la presenza di un altro personaggio influisce sul nostro modo di parlare? Non c’è battuta, dallo sfogo più passionale fino al più distaccato comunicato di servizio, che non ne sia condizionata. Spesso ci si preoccupa di mettere dentro una battuta quanto più sentimento si può, ma se non si sa a chi e perché si parla è come girare a vuoto.

Nel corso della due giorni si sperimenteranno quelle tecniche teatrali che ci insegneranno a mettersi in ascolto del o dei partner di scena e rendere proprie le battute del personaggio che interpretiamo.

La masterclass prevede una quota di € 90,00 da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il giovedì antecedente l’inizio del seminario. Eventuali disdette successive a giovedì non potranno essere rimborsate. La quota verrà volturata per l’iscrizione ad un’altra masterclass.

Gli incontri si terranno sabato 11 febbraio dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 12 febbraio dalle 9.00 alle 14.00.

Per informazioni

Accademia de LiNUTILE

segreteria@accademiadelinutile.com

049.2022907

www.teatrodelinutile.com