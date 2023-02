Teatro Regio di Torino

Aida nella versione del premio Oscar William Friedkin

Sabato 25 febbraio va in scena Aida di Giuseppe Verdi, la più celebre storia d’amore ambientata al tempo dei faraoni. Sul podio dell’Orchestra e del Coro del Regio sale Michele Gamba, il quarantenne direttore milanese molto applaudito. L’allestimento è del regista, Premio Oscar, William Friedkin. Il cast vede protagonisti artisti italiani e stranieri di rilievo internazionale, tra cui: Angela Meade, Silvia Beltrami e Stefano La Colla. Il Coro del Teatro Regio è preparato dal maestro Andrea Secchi

Mercoledì 22 febbraio alle ore 18 proponiamo la Conferenza-Concerto su Aida. L’incontro è condotto da Susanna Franchi, con la partecipazione degli artisti del Regio Ensemble che eseguiranno brani dal vivo. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Vi ricordiamo che durante l’intervallo delle recite serali potete usufruire dell’Opera Buffet. Acquisti on line o la sera stessa alle casse nel foyer d’ingresso poste a lato del guardaroba.

Durante la recita del 26 febbraio è attivo il Bimbi Club: i vostri bimbi si divertono mentre vi godete l’opera!

Il Teatro Regio dedica l’incasso della prova generale di Aida, a sostegno di “Viva Verdi”, un programma di iniziative straordinarie in tutta Italia al fine di acquisire e valorizzare la casa-museo di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova sull’Arda.

In occasione della messa in scena di Aida, Museo Egizio e Teatro Regio collaborano per rendere più accessibili al pubblico le loro offerte culturali.

Il Museo Egizio offre un ingresso a € 15 anziché € 18, ai possessori del biglietto per lo spettacolo Aida o di un abbonamento al Teatro Regio che lo includa. Il biglietto ridotto potrà essere acquistato solo nello shop online tramite la finestra appositamente creata per il Teatro Regio. Al momento della visita al Museo Egizio, sarà sufficiente mostrare in cassa il biglietto dello spettacolo. L’offerta è valida dal 15 febbraio all’8 marzo.

Anteprima giovani di Aida prosegue con Contrasti

Inizia oggi, giovedì 9 febbraio, la vendita dell’Anteprima Giovani di Aida, riservata al pubblico under 30, in scena venerdì 24 febbraio alle ore 20. I biglietti sono disponibili a € 10 on line e in Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

A partire dalle ore 19 si può condividere un aperitivo in foyer e assistere a una breve presentazione/spettacolo per entrare nel mondo di Aida. Al termine dell’opera, nel Foyer del Toro, Contrasti, progetto realizzato da Teatro Regio e The Goodness Factory, dà il benvenuto ad Atlante e Baobab!

I primi 300 under 30 che acquisteranno il biglietto per l’Anteprima potranno assistere anche a Contrasti: al momento dell’acquisto occorre scegliere la tipologia prezzo “Anteprima+Contrasti”, che dà diritto alla visione dell’opera e alla partecipazione all’evento successivo. Si ricorda che per accedere a Contrasti occorre ritirare la contromarca in foyer prima dell’inizio dello spettacolo o durante l’intervallo.

I minori di 14 anni devono essere accompagnati da una persona maggiorenne under 30.

Il Teatro Regio offre il 10% di sconto sugli spettacoli di Aida a tutti i visitatori del Museo Egizio. Per ottenere la riduzione sarà sufficiente mostrare il biglietto del Museo Egizio alla Biglietteria del Teatro Regio di piazza Castello 215. L’offerta è valida dall’8 febbraio all’8 marzo.

Felix Mildenberger dirige la Filarmonica TRT

Lunedì 13 febbraio alle ore 20.30 Felix Mildenberger sale sul podio della Filarmonica TRT con un programma che elettrizza e incanta grazie alla freschezza del brano primaverile di Lili Boulanger, al virtuosismo demoniaco del Concerto n. 1 di Paganini, e alla capacità evocativa dei celebri Quadri di Musorgskij. Giuseppe Gibboni è violino solista.

L’Opera Buffet è attivo prima del concerto a partire dalle ore 19.30.

Riccioli di Barbiere per grandi e piccini

Sabato 18 febbraio alle ore 16, al Piccolo Regio, va in scena Riccioli di Barbiere, la versione pocket del Barbiere di Siviglia pensata apposta per le famiglie e con quattro recite dedicate alle Scuole.

Tre cantanti, un’attrice, un pianoforte e tante risate rendono l’opera un vero gioco da bambini!

Il Teatro Regio, dall’11 febbraio, torna a svelare i suoi segreti con visite guidate attraverso il foyer, la sala, dove non è raro assistere alle prove di uno spettacolo, il palcoscenico, i sotterranei con le sale prova e la sartoria.