UNA PURA FORMALITÀ

Di Giuseppe Tornatore

Regia Roberto Belli

Con Claudio Boccaccini (Onoff) Paolo Perinelli (Commissario)

Paolo Matteucci (Capitano) Andrea Meloni (Andrè) Riccardo Frezza (Guardia)

DAL 23 AL 26 FEBBRAIO 2023

TEATRO MARCONI

È una notte buia e fuori tuona un incessante e fortissimo temporale. Un uomo,

sporco di fango e infreddolito, viene trovato senza documenti dalla polizia e quindi

condotto in un umido e desolato commissariato.

L’uomo afferma di essere il celebre scrittore Onoff ma il commissario, grande

amante dei libri di Onoff, sembra non riconoscerlo. L’uomo, infatti, non ha la lunga

barba per cui lo scrittore è noto, a parte questo, però, non vi sono dubbi che egli

sia chi dice di essere. Il commissario, convintosi della veridicità delle parole dello

scrittore, gli dice che dovrà fermarsi lì solo temporaneamente, per una pura

formalità. Quella notte infatti, è stato commesso un omicidio e chiunque abbia un

fare sospetto deve essere interrogato a riguardo. Onoff tenta di opporsi più volte.

Nel corso dell’interrogatorio, però, lo scrittore risponde ad alcune domande in

modo impreciso dimostrando di avere delle profonde lacune di memoria.

L’interrogatorio diventa quindi più incalzante e la vita di Onoff viene analizzata in

ogni suo aspetto.

Quando la soluzione dell’enigma sembra essere vicina, una sconcertante

rivelazione cambierà le carte in tavola facendo perdere ad Onoff ogni convinzione.

Un intrigante adattamento teatrale dell’omonimo film di Giuseppe Tornatore.

Al confine tra fantasia e realtà, tra falso e vero, un allucinato dramma notturno

alla ricerca del sé.

Scene Eleonora Scarponi – disegno luci Claudio Boccaccini – tecnico luci e

fonica Andrea Goracci – grafica Giorgia Guarnieri

Giovedì-Sabato ore 21,00 – Domenica ore 17.30

Biglietti: Intero 24,00 – Ridotto 20,00 – Under 21 15,00

Info e Prenotazioni Biglietteria Teatro Marconi 06 594 3554 – info@teatromarconi.it