Pandemonium Teatro | Teatro d'Arte Contemporanea per le Nuove Generazioni

presenta

Fiabe rivisitate e tanta magia negli spettacoli nel fine settimana a

Bergamo e Alzano Lombardo

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, ore 16:30 | Teatro di Loreto, Bergamo

Accademia Perduta / Romagna Teatri: “PINOCCHIO”

Il burattino più famoso del mondo

(da 3 a 10 anni)

Domenica 19 febbraio, ore 16:30 | Teatro degli Storti, Alzano L.do (Bg)

Pandemonium Teatro: “I TRE PORCELLINI”

L'arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo

(da 3 a 10 anni)

Proseguono gli spettacoli della rassegna Il Teatro delle Meraviglie al Teatro di Loreto e al Teatro degli Storti di Alzano Lombardo, tra produzioni storiche della Compagnia e ospiti. Protagoniste di questo fine settimana du storie famosissime, un po' rivisitate tra poesia e allegria: Pinocchio di Accademia Perduta / Romagna Teatri e I Tre Porcellini di Pandemonium Teatro.

Sabato 18 e domenica 19 febbraio, ore 16:30 | Teatro di Loreto, Bergamo

Accademia Perduta / Romagna Teatri: “PINOCCHIO”

Il burattino più famoso del mondo

(da 3 a 10 anni)

Lo spettacolo racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. “Un libro per tutti” questo recita l’insegna della bancarella dei librai che magicamente prende vita per raccontare la storia. Ed è proprio il LIBRO il protagonista indiscusso di uno spettacolo che, prendendo le mosse dal più famoso romanzo per l’infanzia, si propone di mettere al centro dell’azione scenica la bellezza, la magia, il fascino di un oggetto da cui scaturiscono meraviglie e di cui è opportuno riappropriarsi e rinnamorarsi, che bisogna prendere in mano, sfogliare, toccare.

Domenica 19 febbraio, ore 16:30 | Teatro degli Storti, Alzano L.do (Bg)

Pandemonium Teatro: “I TRE PORCELLINI”

L'arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo lupo

(da 3 a 10 anni)

Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria. “Fammi entrare”. “Stringiti”. “Ahia, smettila di spingere”. “Ma sei ingrassato ancora”. “Fammi posto, dai tirati in là”. “Sei proprio grasso come un porco!”. “Senti chi parla, lo stinco di santo!”.

Beh, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi esprimere! Seguiremo i nostri eroi nei loro tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del LUPO, l’eternamente affamato!

Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato di salumi, prosciutti e in genere della carne di maiale. Ma non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai da te, gli piacciono gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia?

Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni. Abbiamo case di paglia, di legno, perfino di mattoni.

Vi aspettiamo, graditi ospiti nel gioco del teatro!

Biglietti de Il Teatro delle Meraviglie: acquistabili on line su Vivaticket

Info e prenotazioni: info@pandemoniumteatro.org | 035 235039

www.pandemoniumteatro.org