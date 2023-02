Janoska Style

Imperdibile appuntamento con il concerto di apertura della XXIV

Stagione de I Virtuosi Italiani, per la prima volta insieme con

l’Ensemble Janoska. Con il loro linguaggio musicale poliglotta e la

tecnica di esecuzione mozzafiato, i quattro musicisti rompono tutti i

generi creando una interazione emotiva di grande

impatto con il pubblico.

Passione musicale: è questo, in sintesi, lo spirito dello stile Jánoška, che ha permesso a

questo ensemble di diventare famoso per le inusuali e personalissime rivisitazioni, improntate

al virtuosismo più sfrenato, di brani del grande repertorio della musica classica.

L’ Ensemble Jánoška si esibirà per la prima volta con I Virtuosi Italiani in un

appuntamento imperdibile giovedì 23 febbraio – ore 20.00 al Teatro Ristori di Verona.

La speciale capacità dell’Ensemble Jánoška di creare musica ricca di fantasia non nasce da

una formula specifica. Niente risulta semplicemente adattato, perché in realtà tutto il materiale musicale viene interpretato in modo giocoso e gioioso. Lo stile Jánoška è anche molto di più di un sound: è musica esperienziale, che va ascoltata e vissuta dal vivo. Una lettura che nasce dal profondo della cultura danubiana che attraversa gran parte dell’Europa assorbendo e offrendo modelli, stili, contenuti alle varie popolazioni incontrate. I concerti dello Jánoška Ensemble offrono un meraviglioso caleidoscopio di immagini, paesaggi e personaggi, richiamati alla memoria attraverso la forza dei suoni.

Accattivante e trasversale il programma che prevede l’esecuzione di Le nozze di Figaro –

Overture à la Janoska, di Wolfgang Amadeus Mozart, Melodie für Melody e Rumba for

Amadeus, brani composti rispettivamente da Roman e František Janoska, il Praeludium and

Allegro In the Style of Pugnani di Fritz Kreisler, Oblivion Tango di Astor Piazzolla e di

Nicolò Paganini il Paganinoska – Caprice 24.

«Janoska style – raccontano gli Jánoškas – è la nostra visione della musica classica. Era il

2013 quando abbiamo deciso di iniziare il nostro stile che si basa su virtuosismo,

improvvisazione, arrangiamenti e famiglia. Interpreteremo questi compositori nel nostro stile e Verona sarà una premiere in quanto per la prima volta abbiamo arrangiato il nostro repertorio per un’orchestra d’archi e non vediamo l’ora di esibirci con I Virtuosi Italiani».

Lo Janoska style rappresenta un insieme di sonorità che ha subito catturato l’attenzione della Deutsche Grammophon che da anni ospita gli Jánoškas. Provenienti da una famiglia di

musicisti, nati a Vienna, gli Jánoškas si sono esibiti nelle più prestigiose sale da concerto, dal Musikverein di Vienna, alla Carnegie Hall di New York, all’Opera House di Sidney.

Janoska Ensemble è composto dai tre fratelli Ondrej e Roman Janoska, – violini e

František Janoska – pianoforte, e dal cognato Julius Darvas – contrabbasso. Una

comunanza di entrambe le famiglie risiede nella loro tradizione musicale attiva. Gli Janoska

suonano da sei generazioni, Julius Darvas suona il contrabbasso da tre generazioni. Come

ulteriore punto in comune, tutti i membri dell'ensemble possono puntare su una formazione

classica di prima classe e una maestria da solista pluripremiata.

Con il loro linguaggio musicale poliglotta e la tecnica di esecuzione mozzafiato, i quattro

musicisti rompono tutti i generi e possono essere definiti – parlando in chiave pop – una live band. L’interazione emotiva e umoristica degli artisti con il loro pubblico e il loro virtuosismo si traducono sempre in reazioni entusiaste e standing ovation. Nonostante i loro tour di concerti densamente prenotati, i quattro musicisti trasmettono un instancabile desiderio di fare musica e lavorano costantemente a nuovi programmi e progetti.

Biglietto singolo – Intero € 25 | Ridotto over 65 € 20 | Under 35 € 15

Prezzi Speciali per gli Istituti Scolastici convenzionati – ridotto Studenti €5 | ridotto

docenti €10 | ridotto speciale (genitori) €15

Prezzo Speciale tesserati Librerie Feltrinelli e LaFeltrinelli Internet Bookshop

ridotto convenzione €15

Biglietti e abbonamenti sono in vendita on line o in biglietteria.

Acquisto on line

https://ivirtuositaliani.vivaticket.it/

Biglietteria

Verona, Piazzetta Ottolini n. 9

Lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 18.00 | Giovedì dalle 10.30 alle 13.00

oppure su prenotazione:

Mobile, WhatsApp, Telegram

+39 392 7178741 / +39 045 8006411

segreteria.ticket@ivirtuositaliani.eu

Presso il Teatro Ristori dalle 18.30 nei concerti serali

Informazioni

Info: 045 8006411 | + 39 392 7178741

segreteria@ivirtuositaliani.eu

www.ivirtuositaliani.eu