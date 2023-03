CHARLOTTE M. dal vivo con IL TOUR

Artista icona della GenZ e protagonista dei social

da milioni di follower,

Charlotte M. annuncia le prime date del suo debutto teatrale

1 NOVEMBRE BOLOGNA TEATRO DUSE

12 NOVEMBRE ANCONA TEATRO SPERIMENTALE

18 NOVEMBRE MILANO TEATRO DAL VERME

26 NOVEMBRE TARANTO TEATRO ORFEO

Era previsto il Live Tour 2023 che, per problemi tecnici e organizzativi, è stato posticipato e diventa quindi IL TOUR. CHARLOTTE M. annuncia oggi le prime date che segnano il suo debutto in teatro: l’icona indiscussa della GenZ arriva in teatro per una nuova produzione firmata Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei botteghini dei teatri.

Questo il calendario con le prime date de IL TOUR: 1 novembre, Teatro Duse di Bologna; 12 novembre, Teatro Sperimentale di Ancona; 18 novembre, Teatro Orfeo di Taranto.

Charlotte M., all’anagrafe Charlotte Moccia, è tra le più popolari artiste e content creator italiane, idolo glam degli adolescenti, talento unico e puro dal successo fulmineo. Classe 2008, è nata a Firenze e cresciuta a Serravalle Pistoiese. Con i suoi contenuti sui social, tre romanzi all’attivo (Flamingo Party, Fabbri Editori; Un’estate al college infestato, Fabbri Editori; Un amore oltreoceano, Fabbri Editore), un fumetto (Charlotte M. La mia vita segreta, Fabbri Editori), canzoni e video, fa sognare ogni giorno milioni di ragazzi.

Vanta collaborazioni con brand di moda, è una fashion e beauty icon di tendenza con uno stile ricercato e glam.

Dai social ai libri, dal teatro al cinema: Charlotte M. coltiva moltissime passioni, tra cui il doppiaggio e la recitazione. Ha avuto grande successo lo scorso dicembre il film animato “Lo Schiaccianoci e il flauto magico”, con la voce di Charlotte M. per la protagonista, Marie, film diretto da Vikor Glukusin e prodotto da Notorius Pictures. Gennaio 2023 è stato il mese del suo debutto cinematografiche, con la proiezione nelle sale del suo primo film “Charlotte M. – Il Film: Flamingo Party” (distribuito sempre da Notorius Pictures).