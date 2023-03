Alla scoperta dell’Orchestra Sinfonica Grandi ospiti per l’ultimo concerto del cartellone Sinfonica 2023

CARLO MARIA PARAZZOLI

Primo violino solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Concerto dedicato Antonio Bigonzi

Carlo Maria Parazzoli, violino solista

Riccardo Bisatti, direttore

Orchestra Sinfonica G. Rossini

Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, B. Britten

La Stagione Sinfonica 2023 “La musica attorno” si chiude con un doppio

appuntamento dedicato al pubblico di tutte le età: venerdì 31 marzo 2023 dalle ore 09.30

alle ore 12.00 il Teatro della Fortuna di Fano accoglierà centinaia di ragazze e ragazzi delle

scuole primarie e secondarie per il progetto “La scuola va a teatro”, giunto quest’anno alla

quindicesima edizione. La sera alle ore 21.00 lo stesso palcoscenico ospiterà Carlo Maria

Parazzoli, primo violino di spalla dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, che eseguirà

le celebri Romanze di Beethoven per violino accompagnato dall’Orchestra Sinfonica G.

Rossini nella sua veste sinfonica più ampia.

Il concerto è dedicato ad Antonio Bigonzi, violinista fanese di prestigio internazionale, già

spalla e primo direttore artistico della Sinfonica Rossini, a quindici anni dalla sua prematura

scomparsa. Proprio per omaggiare la figura di Bigonzi è stato invitato uno dei primi violini di spalla più acclamati d’Italia: Carlo Maria Parazzoli è dal 1999 primo violino solista

dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la quale ha suonato nelle più

prestigiose sale e con i più grandi direttori mondiali. Nato a Milano, dove ha compiuto gli

studi, ha poi conseguito presso il Conservatorio Superiore di Ginevra il “Premier Prix de

Virtuositè” e da allora ha collaborato come violino di spalla con tutte le maggiori orchestre

italiane.

Sul podio, l’Orchestra Rossini, da sempre attenta alla valorizzazione del talento, ha deciso di invitare Riccardo Bisatti, classe 2000, che nonostante la giovane età si è già imposto nel

panorama della direzione d’orchestra come uno dei giovani artisti più promettenti: già

vincitore di concorsi internazionali in tutta Europa, ha diretto per importanti festival e

associazioni da Milano a Roma, da Orléans a Oslo. Ha inoltre ricevuto di recente il Premio

Abbiati 2022 “Filippo Siebaneck” e la critica lo ha definito “una delle migliori scoperte

direttoriali degli ultimi anni”. È attualmente “direttore in residence” presso il Teatro Regio di

Torino.

Il programma prevede un’apertura con l’Ouverture dell’opera “Le nozze di Figaro” di

Wolfgang Amadeus Mozart, che l’autorevole musicologo Philip Gosset descrisse così: “si

apre con un tema sussurrato, quasi furtivo, che apre una sinfonia il cui carattere rispecchia

l’incessante movimento di questa folle giornata nel castello del Conte di Almaviva”.

Al termine della sinfonia, il solista Parazzoli si cimenterà nell’esecuzione delle due Romanze

per violino e orchestra di Ludwig van Beethoven in sol maggiore (op. 40) e in fa maggiore

(op. 50), la cui data di composizione è ancora oggi dubbia, ma che di sicuro hanno visto la luce prima del 1802: pagine scritte, quindi, da un compositore ancora non afflitto da una sordità che lo avrebbe condannato all’isolamento e alla depressione. Pagine che trasmettono un sentimento di gioiosa serenità, nate per l’intrattenimento del pubblico dell’epoca e intrise di un fascino che non conosce il passare del tempo: nella loro semplicità e bellezza sono melodie molto amate ancora oggi, tanto che l'inserimento nelle colonne sonore di film e spot televisivi non può che essere la conferma di quanto siano entrate a far parte del patrimonio musicale mondiale.

Terminerà il programma la “Guida all’orchestra per i giovani”, il brano sinfonico che il

compositore inglese Benjamin Britten scrisse nel 1946 per un documentario didattico e che

dedicò a figli di suoi amici “per la loro formazione e il loro divertimento”: il compositore prese in prestito un tema del Seicento di Henry Purcell (hornpipe en rondeau) e lo utilizzò per descrivere e raccontare al pubblico le diverse sezioni di cui è composta l’orchestra sinfonica, dall’ottavino all’arpa, dai corni ai contrabbassi, passando per tantissimi strumenti a percussione diversi tra loro. Il risultato è un brano sinfonico in cui le singole voci si

presentano una ad una per poi confluire in una trascinante fuga sinfonica che richiede la

presenza di più di cinquanta professori d’orchestra sul palcoscenico.

Britten ipotizzò che fosse il direttore d’orchestra a guidare il pubblico con brevi didascalie:

grazie alla disponibilità del Maestro Bisatti verrà eseguita la Guida di Britten proprio nella

versione ideata dal compositore inglese, il cui motto era “la musica deve essere sempre al

servizio di chi la ascolta e utile alla collettività”.

All’interno di un articolato progetto dedicato ai giovani, l’Orchestra Sinfonica Rossini anche

per questo evento ha riservato agli studenti dei conservatori marchigiani un biglietto al

prezzo simbolico di €5 cadauno (gratis per i docenti accompagnatori e per studenti col

diritto a riduzioni).

