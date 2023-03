CORTINAMETRAGGIO AL VIA

Tutto pronto per Cortinametraggio 2023, il Festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana, nonché fucina di talenti, in programma a Cortina dal 21 al 26 marzo 2023, in una settimana di proiezioni, incontri, mostre, workshop, omaggi e tanto altro. 26 le opere in gara, scelte tra ben 421 opere.

IL SALUTO DI MADDALENA MAYNERI

“Siamo molto orgogliosi del numero record di talenti che hanno scelto di sottoporre i loro lavori a Cortinametraggio quest’anno, a riprova di quanto la nostra rassegna sia ormai un vero e proprio rito di passaggio per registi, attori e addetti ai lavori – racconta Maddalena Mayneri fondatrice del festival – La rosa della 18esima edizione è lo specchio di una generazione che ha voglia di emergere nel cinema e nella vita: opere delicate e divertenti, pluripremiate o in anteprima assoluta, pensate per commuovere, divertire e scuotere il pubblico”

IL SALUTO DI NICCOLÒ GENTILI

“Abbiamo cercato di costruire una selezione che non tenesse conto di distinzioni né filoni narrativi, scegliendo i corti soltanto in base al loro valore e al talento espresso di chi li ha realizzati. Una selezione, quella di quest’anno, che presenta, con un’incredibile eterogeneità di generi – western, horror, commedia, dramma, etc. – le voci più interessanti e coraggiose nel panorama del corto italiano. Una testimonianza concreta delle floride potenzialità del cinema italiano del futuro, sempre più portatore di coraggio, ambizione e originalità.”

Anche quest’anno il festival offrirà una settimana ricca di proposte innovative, capaci non solo di raccontare lo stato dell’arte del cortometraggio italiano ma anche di individuare e scoprire nuovi talenti del mondo cinematografico: i corti, infatti sono spesso un trampolino di lancio, un’occasione per mettersi alla prova e sfidare convenzioni, linguaggi e canoni, in un formato breve e incisivo.

Per questo motivo Cortinametraggio mobilita ogni anno registi, attori, giornalisti, critici, produttori e distributori curiosi di investire sulle nuove promesse.

I CORTI IN GARA:

I 26 cortometraggi selezionati sono opere di alta qualità e dalla grande varietà di generi – non solo commedia e dramma ma anche horror, fantascienza, thriller, poliziesco – e tematiche: dalle storie sulla famiglia e l’importanza dell’amicizia a script leggeri e ironici, dalle opere più introspettive e cupe ai temi di attualità legati al presente.

9th floor to the right di Andrea Romano

di Andrea Romano Battima di Federico Demattè

di Federico Demattè Caramelle di Matteo Panebarco

di Matteo Panebarco Chi spara per primo di Emanuele Palamara

di Emanuele Palamara Editing Romance di Giovanni Jannoni e Stefano Etter

di Giovanni Jannoni e Stefano Etter Faccia di cuscino di Saverio Cappiello

di Saverio Cappiello Feliz Navidad di Greta Scarano

di Greta Scarano Jamal Tosmal di Martina Pastori

di Martina Pastori Guerra Tra Poveri di Kassim Yassin Saleh

di Kassim Yassin Saleh Il barbiere complottista di Valerio Ferrara

di Valerio Ferrara L’armadio di Matteo Macaluso

di Matteo Macaluso La neve coprirà tutte le cose di Daniele Babbo

di Daniele Babbo La robe di Olga Torrico

di Olga Torrico La virtù dell’innocenza di Samuel Di Marzo Capozzi

di Samuel Di Marzo Capozzi Miranda’s mind di Maddalena Crespi

di Maddalena Crespi Ossa di Catrinel Marlon e Daniele Testi

e Daniele Testi Reginetta di Federico Russotto

di Federico Russotto Sciaraballa di Mino Capuano

di Mino Capuano SeMe di Lucia Bulgheroni

di Lucia Bulgheroni Story of your life di Salvatore De Chirico

di Salvatore De Chirico Subtitles di David Barbieri

di David Barbieri Super Jesus di Vito Palumbo

di Vito Palumbo The delay di Mattia Napoli

di Mattia Napoli Torto Marcio di Prospero Pensa

di Prospero Pensa Tre volte alla settimana di Emanuele Vicorito

di Emanuele Vicorito Tria – Del sentimento del tradire di Giulia Grandinetti

I PREMI:

27 i giurati che quest’anno decreteranno i vincitori della competizione, con ben 12 premi da assegnare incluso il Premio del Pubblico.Vi sveliamo i primi 3: Giuria miglior corto assoluto – Premio Rai Cinema Channel LAURA MORANTE FRANCESCO PANNOFINO ANTONIA TRUPPO PIER GIORGIO BELLOCCHIO ROBERTO DE PAOLIS – MORENA GENTILE – GIULIA ANDÒ

Giuria Young – Premio Italo – Nuovo trasporto viaggiatori

MARCELLO FOTI (coordinatore)

SELENE CARAMAZZA – FRANCESCO CENTORAME – ROCCO FASANO

Giuria miglior attore o attrice – Premio Pianegonda

TERESA RAZZAUTI – CINZIA TH TORRINI – RALPH PALKA

CERIMONIA DI APERTURA:

ORE 18:30 ALEXANDER GIRARDI HALL a seguire TIPI – UNO SPETTACOLO DI E CON ROBERTO CIUFOLI

TIPI

Ciufoli presenterà al pubblico di Cortina il suo ultimo spettacolo, TIPI, un recital comico irresistibile in cui si sviscerano varie tipologie di esseri umani, analizzandone il comportamento attraverso un umorismo delicato: dal coatto al timido, dallo sportivo al pigro, e ancora ladri, sfacciati, eroi, indecisi, rappresentati con monologhi, poesie e sketch che lasciano senza fiato, e dal finale dolcissimo e inaspettato.

Chi sarà arrivato per Cortinametraggio 2023?

Vi aspettiamo per scoprirlo!

