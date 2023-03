ERNIA

“TUTTI HANNO PAURA TOUR”

Dopo la prima data soldout di Padova, il tour nei palasport è già un successo annunciato

Sold out la prima data di Milano insieme alle tappe di Roma e Napoli; ultimissimi biglietti disponibili per la seconda data di Milano

All’indomani della data zero di Padova, il primo tour nei palasport di Ernia promette di essere uno dei più memorabili del 2023. Dopo il successo dell’album Io non ho paura (certificato disco di platino, così come il primo singolo estratto Bella fregatura), l’artista milanese si cimenta con uno show ambizioso, che ha riscosso un immenso successo con decine di migliaia di biglietti venduti: già sold out da tempo la prima data di Milano (22 marzo, Mediolanum Forum), così come quella di Roma (26 marzo, Palazzo dello Sport) e Napoli (1 aprile, Palapartenope). Restano gli ultimissimi biglietti disponibili per la seconda data di Milano (23 marzo, Mediolanum Forum).

Un progetto live ispirato al concept dell’album, le paure e le ansie generazionali, che vedrà Ernia dominare il palco immerso in visual notturni e distopici, e accompagnato per la prima volta da una band: Luca Bologna al basso, Giovanni Pastorino alle tastiere, Dario Panza alla batteria e Jacopo Boschi alla chitarra. Con una scaletta che spazia dai suoi primi successi ai brani già amatissimi di Io non ho paura, il tour promette di essere un appuntamento da non perdere.

Il TUTTI HANNO PAURA TOUR è prodotto da Vivo Concerti e Thaurus.

ERNIA – TUTTI HANNO PAURA TOUR

Domenica 19 marzo 2023 || Padova @Kioene Arena – DATA ZERO SOLD OUT

Mercoledì 22 marzo 2023 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum SOLD OUT

Giovedì 23 marzo 2023 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 26 marzo 2023 || Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

Sabato 1 aprile 2023 || Napoli @Palapartenope SOLD OUT

ERNIA , all’anagrafe Matteo Professione, nasce 29 anni fa e cresce nelle strade della periferia ovest di Milano, dove viene a contatto con le situazioni più diverse e con tutte le sottoculture urbane tipiche dei primi anni ’00, l’hip hop in primis. Con i suoi primi due album, Come uccidere un usignolo e 68, riesce in poco tempo a raggiungere un ruolo di primo piano nell’attuale scena musicale italiana, confermandosi un artista di grande rilievo grazie agli ottimi risultati di critica e di pubblico dell’album. Nel 2020 pubblica uno degli album più fortunati dell’anno: Gemelli, che fa il pieno di certificazioni. Il 21 maggio 2021 vede l’uscita di una nuova versione del progetto, arricchita da brani inediti, dal titolo Gemelli Ascendente Milano. Il 18 novembre 2022 pubblica il suo quarto album IO NON HO PAURA.

SEGUI ERNIA

