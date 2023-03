Al Piccolo Teatro Grassi, dal 21 marzo al 2 aprile

Europeana

Breve storia del XX secolo

Un susseguirsi di scampoli e flash di un secolo di storia europea, tra entusiasmi,

tragedie, slanci, efferatezze, sarcasmi e guerre. Dal 21 marzo al 6 aprile, al

Piccolo Teatro Grassi, Lino Guanciale accompagna lo spettatore in questa

“storia di mille storie”, avvolto dai frammenti musicali della fisarmonica di

Marko Hatlak.

Come un cronista giunto da un altro pianeta o dal futuro, venuto a raccogliere brandelli della civiltà europea nel più contraddittorio dei suoi secoli, Patrik Ourednik attraversa il Novecento con il suo Europeana, passando con disinvoltura dall’uso dei gas nelle trincee della Grande Guerra all’invenzione del reggiseno, dallo sbarco in Normandia alla comparsa di frigoriferi e asciugacapelli.

Nasce così un racconto del nostro recente passato, terribile e divertente a un tempo, incredibile e semplice, dove eccezionalità e frivolezza trovano tutte un loro posto.

Lino Guanciale, in dialogo con la fisarmonica dello sloveno Marko Hatlak, trasforma il fiume di episodi e racconti di Ourednik in una frase lunga uno spettacolo, dove si passa in un colpo dalla tragedia alla farsa e viceversa.

«Ci sono – sottolinea Guanciale – cose avvenute in contemporanea, ci sono dei salti indietro e avanti, all’improvviso, lungo tutto il secolo, che così viene più volte ripercorso, facendo rileggere gli stessi anni da punti di vista differenti. Ma questo incessante movimento rientra nell’economia di un discorso unico: proprio come in una frase si passa dalla prima all’ultima parola, tenendo dentro divagazioni molteplici, così in Europeana si compie, alla fine, il lungo e diacronico excursus sul secolo passato. È in questa costruzione linguistica, complessa e sincopata, che un attore trova la sua materia d’azione e la potenzialità di messa in scena in un dialogo serrato tra recitazione e musica».

Piccolo Teatro Grassi (via Rovello, 2 – M1 Cordusio), dal 21 marzo al 2 aprile 2023

Europeana

Breve storia del XX secolo

di Patrik Ourednik © 2001 Patrik Ourednik

traduzione Andrea Libero Carbone © 2017 Quodlibet srl

diretto e interpretato da Lino Guanciale

musiche eseguite dal vivo da Marko Hatlak, fisarmonica

costumi ed elementi di scena Gianluca Sbicca

luci Carlo Pediani

coproduzione Wrong Child Production e Mittelfest2021

in collaborazione con Ljubljana Festival

Orari: martedì, giovedì e sabato, ore 19.30; mercoledì e venerdì, ore 20.30; domenica, ore 16. Lunedì riposo.

Prezzi: platea 40 euro, balconata 32 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org