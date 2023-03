FRANCESCO CICCHELLA

BIS!

disegno Luci Francesco Adinolfi

abiti di scena Sartoria Esposito

grafiche a cura di Antonio Scarpato

trucco e parrucco Ciro Florio

fonico di sala Massimo D’Avanzo

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show

esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei

cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances

completamente inedite.

La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane

showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la

sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco

Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato

e Vincenzo De Honestis.

I biglietti sono esauriti

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e

un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

INFORMAZIONI: 055.362067 – 055.210804

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini