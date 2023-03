Prosegue la rassegna Protagoniste con La Principessa azzurra, spettacolo

vincitore del Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro e del Premio Mauro

Rostagno 2020

Regia Filippo Capparella e Saskia Simonet, con Filippo

Capparella, Francesco Garuti, Saskia Simonet e Simon Thöni.

Unaproduzione Teatro La Fuffa.

La principessa azzurra è uno scatenato e intelligente alternarsi di teatro

comico e grottesco, di teatro fisico e di narrazione e a tratti di stand-up comedy.

I quattro eccezionali performer in scena ribaltano gli stereotipi del mito e della

favola. Ovvero la tradizionale concezione che i principi devono essere forti e

coraggiosi, la principessa bella e graziosa e tutti devono essere felici, a tutti i

costi. E se la principessa delle favole, rinchiusa nella torre, non volesse essere

salvata? E se non volesse «l’amore» del principe? E se invece volesse

scappare proprio con il drago? In questa storia la solita passività della

principessa, che attende entusiasta di essere salvata, viene totalmente

rovesciata; lei prende in mano la sua vita, rifiuta un futuro roseo ma già

predeterminato, e sprofonda dentro se stessa in cerca della propria identità.

Saranno tre grottesche, inquietanti e sgangherate fatine in tutù (rappresentanti

l’educazione consona a una donna per bene) che instilleranno il dubbio alla

principessa se rifiutare o meno i vantaggi della sua condizione. La lasceranno

così da sola in un surreale e divertente dialogo con la propria vagina che, ora sì,

proprio come la fata con cenerentola, le darà la vera formula magica della

felicità. I tre principi rimasti da soli in scena, quale modo troveranno per far

andare avanti la storia?

La principessa azzurra si ribella alla favola che la vorrebbe sempre gentile e

sorridente e rompe in maniera maleducata e irriverente il meccanismo del

«vissero per sempre felici e contenti». Forse seguendo le istruzioni di Ennio

Flaiano in “Diario notturno”, che ricordava come una mamma, per non ingannare

il suo bambino, terminava sempre le favole con il poco ortodosso “E vissero

sempre infelici e scontenti”, il Teatro della Fuffa mette in scena ed esplora

attraverso vari linguaggi temi quali il matrimonio, la libertà sessuale e la goffa

bigotteria di una educazione per certi versi ancora molto maschilista. Il puritano

abbellimento dei libri delle favole viene trasgredito e il perbenismo tradizionale

totalmente sconvolto. Un vero studio e una riflessione sulla condizione della

donna, che in questo caso non è «colei che aspetta », ma una vera eroina,

istigatrice di massime e sovversive libertà, sessuali e non solo. Uno studio

teatrale e drammaturgico che, come dicono gli stessi autori e attori, “è partito dal

personaggio di Franca Rame, non in quanto drammaturga, attrice o attivista, ma

in quanto donna”.

