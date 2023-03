La visita. Un dramma a lieto fine.

In un paese caduto in disgrazia, gli abitanti cercano in tutti i modi di sopravvivere alla fame e alla miseria. Li tiene uniti un’unica grande speranza: il ritorno di una loro compaesana divenuta nel tempo ricchissima, che potrebbe aiutarli ad uscire da questa difficile condizione.

Ma, come sempre, ogni aiuto ha il suo prezzo…

La visita è una produzione ACDC Production, testo e regia sono di Riccardo Giannini.

Non perdetevi uno spettacolo che vi farà letteralmente rimanere incollati alla sedia.

Sabato 18 marzo ore 20.45

Domenica 19 marzo ore 16.45

Teatro Lumière di Firenze

(via di Ripoli, 231)

Info e prenotazioni

productionacdc@gmail.com

+39 3493253480

Info@teatrolumiere.it

0553890214