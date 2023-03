MAYLIS DE KERANGAL SUL PALCO DEL CONCERTO FINALE DI DEDICA 2023

EVENTO ESCLUSIVO A DEDICA FESTIVAL:

SUL PALCO DEL CONCERTO FINALE DI CASCADEUR CI SARÀ ANCHE MAYLIS DE KERANGAL, PER UNA SPECIALE ESIBIZIONE “A SORPRESA”

Pordenone – 25 marzo h20.45

Sala Capitol

CASCADEUR in concerto

con un’esibizione “a sorpresa” di Maylis de Kerangal

Alexandre Longo – voce, piano

Séraphin Palmeri – tastiere, elettronica

Charlie Davot – batteria, elettronica

Jo Cimatti – chitarre, elettronica, cori

Per il suo primo concerto in Italia, il cantautore francese Alexandre Longo, in arte Cascadeur, avrà come ospite speciale sul palco Maylis de Kerangal, protagonista di Dedica 2023, con la quale in passato ha già condiviso altri “concerti letterari”. Un’esibizione “a sorpresa” e in esclusiva per la migliore chiusura di questa straordinaria edizione del festival.

POSTI DISPONIBILI

ingresso a pagamento con prenotazione presso la biglietteria del festival da Musicatelli Pordenone oppure online

– INFOLINE BIGLIETTERIA 346 9465359

– LINK per la prenotazione online

– biglietti disponibili al Capitol la sera stessa del concerto dalle ore 20