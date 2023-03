Officina della Arti Pier Paolo Pasolini, gli appuntamenti della settimana

Prosegue l’offerta culturale di Officina Pasolini, il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca.

Lunedì 20 marzo nel salotto di Prospettive d’autore l’ospite è Rosario Pellecchia, autore del romanzo Ora che ho incontrato te, edito da Feltrinelli. La scrittrice Valentina Farinaccio guiderà l’incontro, mentre le letture saranno a cura di Carolina Sisto diplomata nella sezione Teatro di Officina Pasolini. Ora che ho incontrato te è un viaggio on the road negli Stati Uniti e al tempo stesso è un’educazione sentimentale e musicale attraverso i luoghi mitici del blues, da New York al Mississippi. Zoe e Lorenzo si incontrano nel più assurdo dei modi. Musicista afroamericana cresciuta a blues, lei. Broker romano con il vizio del poker, lui. Non potrebbero essere più diversi, eppure scatta subito un’intesa. Lorenzo è in crisi, indebitato fino al collo e minacciato dal tirapiedi di un boss a cui deve una grossa somma, così Zoe gli propone un piano folle: scappare su un vecchio furgone malandato e rubare una favolosa chitarra appartenuta a Robert Johnson, il più grande musicista blues di tutti i tempi. È l’inizio di una rocambolesca avventura on the road attraverso gli Stati Uniti, costeggiando paesaggi mozzafiato e luoghi simbolo del blues. Rosario Pellecchia è tornato alla scrittura, e lo ha fatto con un romanzo, il suo terzo, che, come il blues, viaggia, racconta, sorprende, commuove. Ross, è così che lo conoscono le migliaia di ascoltatori che lo seguono ogni mattina, da anni, su Radio 105, ha dato alla musica delle pagine bellissime.

Mercoledì 22 marzo Officina Pasolini ospita la tappa romana del Premio Bianca d’Aponte, il contest italiano diretto da Ferruccio Spinetti, e riservato a cantautrici, che nel periodo primaverile porta in tour alcune protagoniste delle edizioni precedenti per lanciare il bando di concorso della prossima edizione, a cui sarà possibile iscriversi fino al 24 aprile 2023. Sul palco saliranno Moà, vincitrice dell’ultima edizione, Jole, che nel 2022 si è aggiudicata il premio della critica “Fausto Mesolella” e che per l’occasione sarà accompagnata dal chitarrista Leonardo Marcucci, e Jungle J. Anne, menzione per la miglior interpretazione nel 2022. Sarà ospite d’onore Chiara Civello, madrina dell’edizione 2021 del concorso, mentre condurrà la serata Enrico Deregibus, consulente del Premio. Dopo Roma il tour proseguirà il 28 e 29 marzo per Madrid e Logroño, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

OFFICINA PASOLINI h 21.00

Lunedì 20 marzo

Prospettive d’autore

Valentina Farinaccio incontra Rosario Pellecchia conduttore radiofonico e autore

Letture a cura di Carolina Sisto attrice diplomata della sezione Teatro di Officina Pasolini

Mercoledì 22 marzo

Premio Bianca d’Aponte in Tour

con Moà vincitrice 2022 | Jole premio della critica “Fausto Mesolella” 2022 con Leonardo Marcucci chitarra | Jungle J. Anne Miglior interpretazione 2022

ospite Chiara Civello

conduce Enrico Deregibus

Venerdì 24 marzo

Superficie Live Show

Attori sul palco, a portata di video

conduce Matteo Santilli

Sabato 25 marzo

Sognatrici

docu – show tra parola e musica – atto unico

scritto da Valeria Benatti

testi e musiche di Gabriella Lucia Grasso

supervisione artistica Massimo Venturiello

con Valeria Benatti voce e pianoforte | Gabriella Lucia Grasso voce e chitarra

e con Denis Marino chitarra, mandolino, guitalele e bouzouki | Lina Gervasi flauto traverso e ottavino | Andrea Cito violino

Sabato 1 aprile

Una cosetta così

un mix di standup e musica acustica

con Ghemon

e con Giuseppe Seccia tastiere | Filippo Cattaneo Ponzoni chitarra

Martedì 4 aprile

Amnesty International Italia

presenta Rumore – Human vibes

documentario scritto e diretto da Simona Cocozza

con l’amichevole partecipazione di Brunori Sas | Carmen Consoli | Daniele Silvestri Frankie Hi-Nrg | Ivano Fossati | Mannarino | Modena City Ramblers |Nada Negramaro | Niccolò Fabi | Paola Turci | Roy Paci |Simone Cristicchi

Mercoledì 5 aprile

Gitano va a Piazza Grande

con Eko Orchestra

Angelo Mirante direttore e orchestratore dell’ensemble di 30 chitarristi

Ingresso Teatro Eduardo De Filippo: Viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini

www.officinapasolini.it

Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini Supervisore Tosca

Consulenza alla programmazione Valentina Romano

OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI

Teatro Eduardo De Filippo | ore 21.00

