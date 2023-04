Accademia di Santa Cecilia, Maurizio Pollini – concerto annullato

A causa di una improvvisa indisposizione, Maurizio Pollini ha dovuto cancellare la sua presenza a Santa Cecilia. Pertanto il concerto previsto nella Stagione di Musica da Camera per questa sera – 17 aprile – alle ore 20.30 in Sala Santa Cecilia (musiche di Schönberg, Nono e Chopin) e l’incontro con il pubblico previsto per il 18 aprile alle ore 11.30 in Teatro Studio sono stati annullati.

Per informazioni sul rimborso dei biglietti:

www.santacecilia.it

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Santa Cecilia

lunedì 17 aprile ore 20.30 – fuori abbonamento

Maurizio Pollini pianoforte

Schönberg Drei Klavierstücke op. 11

Sechs kleine Klavierstücke op. 19

Luigi Nono …sofferte onde serene…*

Chopin Mazurca op. 56 n. 3

Barcarola op. 60

Scherzo n. 1 op. 20