Teatro Vascello, Le relazioni pericolose

Dal 18 al 23 aprile, il Teatro Vascello di Roma ospita Le Relazioni pericolose con la regia di Carmelo Rifici.

Lo spettacolo

Carmelo Rifici firma la regia de Le relazioni pericolose, lavoro tratto dal celebre romanzo epistolare di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos che il regista sceglie di riscrivere insieme a Livia Rossi, già sua allieva alla Scuola di Teatro “Luca Ronconi” del Piccolo Teatro di Milano.

In scena, accanto ad un cast di attori dalla consolidata esperienza quali Elena Ghiaurov, Monica Piseddu ed Edoardo Ribatto, i giovani Flavio Capuzzo Dolcetta, Livia Rossi e la compositrice e sound designer Federica Furlani.

Pur mantenendo la struttura epistolare, i nomi propri dei mittenti e dei destinatari delle lettere e la sostanza della trama, l’opera di Laclos viene riscritta da Rifici e Rossi attraverso un lavoro di ricerca di testi di numerosi filosofi e letterati: da Artaud a Pier Paolo Pasolini, da Friedrich Nietzsche a Simone Weil e Fedor Dostoevskij, per citare i nomi più emblematici.

Romanzi, lettere, saggi, suggestioni di pensieri e parole scritte da penne e sensibilità diverse, talora antitetiche tra loro, che, pur nella sostanziale diversità e origine, esprimono profondità e inquietudine di pensiero e scrittura.

Rifici desidera far affiorare la violenza e il potenziale bellico delle lettere: più che il profilo psicologico dei personaggi, intende far emergere le ideologie che li sottendono, le stesse che hanno suggerito l’incontro con gli autori e i filosofi da cui il lavoro trae ispirazione.

Con Le relazioni pericolose, Rifici ci invita in un viaggio nel doloroso campo di battaglia del pensiero, in cui il Linguaggio si incontra e scontra con la Parola.

Info e biglietti

gruppi di minimo 10 persone €15 a biglietto il trascinatore deve acquistare i biglietti per tutti in un’unica soluzione tramite bonifico o recandosi in biglietteria il giorno prima della replica. Per prenotare i biglietti inviare una mail a promozioneteatrovascello@gmail.com o telefonare a 06 5881021, prezzi: intero € 25, ridotto over 65, under 26 e nostri

Coop. La Fabbrica dell’Attore (ONLUS) Teatro Vascello via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 065898031 promozione@teatrovascello.it e promozioneteatrovascello@gmail.com www.teatrovascello.it

STAGIONE TEATRALE 2022 – 2023 TEATRO VASCELLO

Dal 18 al 23 aprile

Dal martedì al venerdì h 21 – sabato h 19 – domenica h 17 Le relazioni pericolose

ispirato a

Il teatro e la peste, Antonin Artaud Il castello interiore, Teresa d’Avila Vita, Teresa d’Avila

Massa e potere, Elias Canetti

Della guerra, Carl von Clausewitz

L’idiota, Fëdor Dostoevskij

Portando Clausewitz all’estremo, René Girard

Le relazioni pericolose, Christopher Hampton

Lettera a Lord Chandos, Hugo Von Hofmannsthal

Poesie, John Keats

Le relazioni pericolose, Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos L’anticristo, Friedrich Nietzsche

Lettera a don Giovanni Rossi, Pier Paolo Pasolini

Justine, Donatien-Alphonse-François de Sade

La persona e il sacro, Simone Weil

Sovvertimento dei sensi, Stefan Zweig

Lettera di una sconosciuta, Stefan Zweig

e al Cantico dei Cantici

frasi citate da

Il gabbiano, Anton Cechov

I promessi sposi, Alessandro Manzoni

drammaturgia Carmelo Rifici e Livia Rossi

ricerca delle fonti Carmelo Rifici, Ugo Fiore, Livia Rossi regia Carmelo Rifici

Personaggi e interpreti

Marchesa de Merteuil Elena Ghiaurov

Madame de Tourvel Monica Piseddu

Visconte di Valmont Edoardo Ribatto

Cécile de Volanges Livia Rossi

Danceny Flavio Capuzzo Dolcetta

disegno sonoro Federica Furlani

impianto scenico Carmelo Rifici, Pierfranco Sofia disegno luci Giulia Pastore

progetto visivo Daniele Spanò

costumi Margherita Platé

drammaturgia del corpo Alessandro Sciarroni

Coop. La Fabbrica dell’Attore (ONLUS) Teatro Vascello via Giacinto Carini n.78 00152 Roma tel. 065881021 065898031 promozione@teatrovascello.it e promozioneteatrovascello@gmail.com www.teatrovascello.it

assistenti alla regia Ugo Fiore, Simon Waldvogel

costumi d’epoca realizzati presso la Compagnia Italiana della Moda e del Costume e da Giulia Alvaro, Margherita Platé

ricerca tecnologie audio e sonorizzazione Brian Burgan

disegno e realizzazione attrezzeria Matteo Bagutti

produzione LAC Lugano Arte e Cultura

partner di ricerca Clinica Luganese Moncucco

Si ringraziano

Perry Tièche della RSI Radiotelevisione svizzera per la fornitura dei dispositivi audio d’epoca e Fabio Liberatore per la consulenza e il supporto tecnico

Naturhistorischen Museum Bern – Eine Institution der Burgergemeinde Bern per il gentile prestito dell’esemplare lupo (Canis lupus)

Durata: 2h senza intervallo