Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la stagione estiva in Cavea

Dopo una ricca stagione con 84 concerti sinfonici, 18 da camera, concerti fuori abbonamento come il ritorno di Maurizio Pollini, inviti all’estero in sedi prestigiose come la Philharmonie di Berlino, il Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie di Parigi e tre nuove uscite discografiche tra cui la Turandot di Puccini, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si prepara all’estate con diversi appuntamenti che avranno luogo all’aperto, tra il 12 e il 20 luglio, nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica-Ennio Morricone, con artisti quali Gianandrea Noseda, David Garrett, Stefano Bollani e ovviamente con l’Orchestra e il Coro dell’Accademia.

A tutto ciò, si aggiungeranno numerosi concerti nei più prestigiosi festival in Italia e all’estero – ma che ancora non possiamo svelare – oltre alla “residenza”, giunta ormai al terzo anno, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, i cui concerti di apertura (23 giugno) e di chiusura (9 luglio) sono affidati all’Orchestra di Santa Cecilia.

L’estate a Santa Cecilia verrà dunque inaugurata il 12 luglio dall’Orchestra dei Conservatori e dal Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia affidati alla direzione di Alessandro Bonato, impegnati nella Messa da Requiem di Verdi.

I solisti saranno Chiara Isotto (soprano), Caterina Piva (mezzosoprano), Azer Zada (tenore) e Huanghong Li (basso). Il ricavato della serata verrà devoluto a favore della iniziativa “VivaVerdi” che, promossa dal Ministero della cultura e in collaborazione con i teatri lirico-sinfonici italiani, sostiene il progetto di acquisto, salvaguardia e valorizzazione della Villa di Giuseppe Verdi a Sant’Agata di Villanova, attraverso un ciclo di rappresentazioni di musiche e opere verdiane che coinvolgerà le 14 fondazioni lirico-sinfoniche e i cui incassi verranno devoluti all’acquisto in via di prelazione del sito e delle sue pertinenze. Il direttore d’orchestra Alessandro Bonato lo scorso anno ha debuttato al Musikverein di Vienna sul podio del Wiener Concert-Verein, ha diretto nuove produzioni del Barbiere di Siviglia allo Sferisterio di Macerata e di Norma per OperaLombardia con entusiastici consensi di pubblico e critica e, nonostante la giovane età (è nato nel 1995) è già stato ospite di orchestre quali l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, la Filarmonica Toscanini, l’Orchestra dell’Arena di Verona, l’Orchestra della Toscana, la Tokyo Symphony Orchestra e la Danish National Symphony Orchestra.

Il secondo appuntamento è in cartellone il 13 luglio con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia affidata alla prestigiosa bacchetta del direttore milanese Gianandrea Noseda, Generalmusikdirektor del Teatro dell’Opera di Zurigo e Direttore musicale della National Symphony Orchestra di Washington, tra i più ricercati direttori al mondo e apprezzato sia in ambito sinfonico sia operistico, e da sempre sostenitore e interprete del repertorio italiano del Novecento.

Il programma, infatti, si apre con la Burlesca di Respighi, eseguita per la prima volta a Bologna nel 1906 sotto la direzione di Bruno Mugellini, registrata su cd (“Ten Years of Musica Italiana”) dallo stesso Noseda con la BBC Philharmonic. A seguire, risuonerà il celebre Secondo concerto per pianoforte di Rachmaninoff – reso celebre, tra l’altro, dal film di Billy Wilder del 1955 Quando la moglie è in vacanza, interpretato da Marilyn Monroe -, affidato alla musicalità e al virtuosismo del pianista uzbeco Behzod Abduraimov, classe 1990, che torna a suonare con l’Orchestra ceciliana dopo il suo debutto romano del 2012 e il concerto eseguito con l’Orchestra ceciliana diretta da Juraj Valčuha a Bratislava nel 2022. Abduraimov è ospite delle maggiori compagini del mondo (Philharmonia di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra). Il suo cd di debutto del 2012 con musiche di Listz, Saint-Saëns e Prokof’ev è stato premiato con uno Choc de Classica. Chiude il programma Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, ricca di elementi esotici di derivazione orientale, una suite sinfonica del 1888 ispirata alla figura della mitica Shéhérazade e ad alcuni racconti delle Mille e una notte.

Il 19 luglio ci attende una delle massime star dell’archetto, il violinista tedesco David Garrett che recentemente ha inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera con ICONIC, l’album pubblicato da Deutsche Grammophon e che con l’omonimo ICONIC TOUR tornerà ad esibirsi in Italia. ICONIC si ispira ai leggendari violinisti del passato, le cui melodie hanno entusiasmato Garrett sin da bambino. I brani di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, solo per citarne alcuni, potranno essere ascoltati in nuovi arrangiamenti per violino, chitarra (Franck van der Heijden) e basso (Rogier van Wegberg). La personale scelta di David Garrett evoca l’epoca d’oro dei grandi virtuosi del violino, quando artisti come Zino Francescatti, Arthur Grumiaux, Jascha Heifetz, Fritz Kreisler e Yehudi Menuhin deliziavano il pubblico con celebri bis e altre rarità. Garrett si è immerso in questi capolavori senza tempo, ideando il programma ICONIC. “Sfortunatamente, molte splendide opere dei tempi dei grandi virtuosi sono cadute nell’oblio”, ha affermato il violinista. “Ecco perché avere l’opportunità di riportare in vita questi magnifici pezzi significa davvero molto per me”.

L’ultimo concerto dell’estate dal titolo Piano Solo è in cartellone il 20 luglio e vedrà il ritorno di Stefano Bollani, questa volta non nelle vesti di interprete del repertorio “classico”, ma di una serata dedicata al suo repertorio d’elezione, il Jazz. La popolarità di Stefano Bollani ha ormai conquistato, oltre alle sale da concerto, anche le platee televisive, grazie a diverse trasmissioni televisive della Rai. L’ultima, in ordine di tempo, è stata “Via dei matti 0” su Rai 3, condotta nel 2021 e 2022 insieme alla moglie Valentina Cervi.

Piano Solo è un viaggio tra i tasti del pianoforte che si rinnova ogni sera. La musica di

Bollani non conosce confini, sconfessa i generi musicali e si nutre di tutti quei

momenti magici con artisti straordinari che il pianista ha incontrato sui palchi di tutto il

mondo. Quando sale sul palco con il suo pianoforte esiste una sola regola: rendere omaggio

all’arte dell’improvvisazione grazie all’unione sempre nuova di tutte le note messe insieme

in questi venti anni di Jam session. Nel one man show di Stefano Bollani tutto può accadere. Non esiste nessuna scaletta, nessun programma di sala a indicare il succedersi dei brani: è una sorta di laboratorio creativo portato in scena seguendo il flusso di coscienza musicale che spazia dal jazz ai suoni brasiliani, a Carosone fino ai brani inediti del nuovo album “Blooming” in uscita in primavera.

Come anticipato, anche quest’anno l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia sarà “in residenza” al 66° Festival dei Due Mondi di Spoleto che verrà inaugurato il 23 giugno con un concerto in Piazza Duomo diretto dal Direttore Ospite Principale di Santa Cecilia, Jakub Hrůša, che dirigerà un “tutto Janáček”, con la suite dell’opera La piccola volpe astuta, eseguita per la prima volta nel 1924 e ispirata ad un tema quanto mai attuale, ovvero il conflitto fra l’Uomo e la Natura. Seguiranno tre Danze di Lachi e in chiusura la Sinfonietta, tra i massimi capolavori del compositore moravo. Per il concerto di chiusura della rassegna spoletina, il 9 luglio in Piazza Duomo, il testimone passerà ad Antonio Pappano, che dirigerà i Canti di un viandante e la Prima Sinfonia di Gustav Mahler. La solista sarà il mezzosoprano statunitense Sasha Cooke, vincitrice di due Grammy e tra le più quotate artiste in circolazione. info e dettagli su santacecilia.it.

CAVEA-AUDITORIUM

PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

12 luglio 2023

Orchestra dei Conservatori

Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Alessandro Bonato

soprano Chiara Isotton ׀ mezzosoprano Irene Savignano

tenore Azer Zada ׀ basso Huanghong Li

Verdi Requiem

Prezzo unico € 20 ׀ Giovani under 30 € 10

__________________

13 luglio 2023

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Gianandrea Noseda

pianoforte Bezhod Abduraimov

Respighi Burlesca

Rachmaninoff Concerto per pianoforte n. 2

Rimsky-Korsakoff Shéhérazade

Parterre € 40 ׀ Tribuna centrale e Mediana e Tribuna laterale € 20

Sconto abbonati 10% – Sconto giovani under 30 25%

__________________

19 luglio 2023

violino David Garrett

ICONIC

omaggio ai violinisti più leggendari del 20° secolo

Parterre € 80 ׀ Tribuna centrale e Mediana € 60 ׀ Tribuna laterale € 40

__________________

20 luglio 2023

pianoforte Stefano Bollani

Piano Solo

Parterre € 40 ׀ Tribuna centrale e Mediana € 30 ׀ Tribuna laterale € 20

66° FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO

Concerto di inaugurazione

23 giugno 2023, Piazza Duomo

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Jakub Hrůša

Janáček La piccola volpe astuta, suite

Danze di Lachi: n. 3 (Dymák), n. 6 (Pilky), n. 5 (Čeladenský)

Sinfonietta

__________________

Concerto di chiusura

9 luglio 2023, Piazza Duomo

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Antonio Pappano

mezzosoprano Sasha Cooke

Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen

Sinfonia n. 1 “Titano”

www.festivaldispoleto.com