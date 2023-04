Una Mary Poppins da scoprire … con Margherita Fumero nella commedia di Marco Predieri

Una tata tutta da scoprire … Margherita Fumero debutta a Firenze nella commedia di Marco Predieri “Chi ha incastrato Mary Poppins”. Un intreccio brillante dove la nota attrice, lanciata da Erminio Macario, nonché volto storico di cult tv come “Drive in” e dei polizieschi dell’ispettore “Giraldi”, interpreterà una misteriosa colf, che non parla, ma risolve i problemi. Immaginatevi di alzarvi una mattina, nel vostro appartamento, fate un doccia, uscite dal bagno, nudi … e ve la ritrovate lì, che vi fissa impassibile. Non sapete chi sia, da dove è arrivata, come sia entrata ma si mette a pulirvi casa. Voi come reagireste? E’ più o meno quello che capita ai due coprotagonisti di questa storia, Luca e Anna, coppia di neo sposi, precari sul lavoro e dal futuro incerto. La sorpresa fa il paio con l’imbarazzo iniziale, ma presto si instaura un certo equilibrio e la coppia accoglie senza fare troppe domande quella tata insolita, pur non potendo permettersi di pagarle uno stipendio! “Del resto poi ci si abitua” dirà Luca, che in scena è interpretato dall’autore stesso, l’attore e regista Marco Predieri, che rivela di aver immaginato questo intreccio svegliandosi una mattina. “Ero a casa – spiega – la sera prima avevo avuto una cena con amici, abbiamo fatto tardi e sono andato a dormire lasciando tutto da rimettere. Svegliandomi mi sono detto: ma come sarebbe bello se ora comparisse una colf e rimettesse tutto in ordine al posto mio, che mi importerebbe di sapere chi è e da dove viene. Ho capito subito che era un buono spunto per una commedia, dove però inserire anche qualche elemento di riflessione, come il precariato professionale che vive la mia generazione, purtroppo non solo nei mestieri d’arte”. Così è nata nel 2016 “Chi ha incastrato Mary Poppins”, che ora torna in scena in una nuova edizione. “Accanto a me ci sarà, nel ruolo di Anna, Maria Rita Scibetta, che è una conferma anche dalla precedente produzione, le new entry sono Raffaele Totaro, che interpreta Marco – si ho dato il mio nome a un personaggio, prosegue Predieri – e Marianna Minio nelle vesti di Simona, una seconda coppia che ci piomba in casa in piena crisi sentimentale, poi ovviamente c’è Margherita, che anzi non è solo al protagonista, ma l’elemento stesso che ha reso possibile il ritorno in scena di questa commedia. Le avevo dato dei copioni da leggere e questo le è piaciuto a tal punto da chiedermi di riprenderlo per interpretarlo lei stessa, con la mia regia”. E ora il debutto è prossimo, venerdì 21 aprile a Firenze, al teatro di Cestello, dove lo spettacolo resterà in cartellone fino a domenica 23, per poi tornare sui palchi nella prossima stagione teatrale. Un intreccio molto brillante, pieno di colpi di scena e di comicità, ma dal finale inatteso, che ovviamente non sveliamo. per scoprire dunque gli arcani e sopratutto chi è questa Mary Poppins non resta che prendere un biglietto, sedersi in platea e godere di questa originale pagina di teatro italiano! Per info e prenotazioni: Teatro di Cestello, piazza di Cestello 4 Firenze. Tel. 055.294609. Prenotazioni anche tramite WhtasApp al 392.2669655 e mail: prenotazioni@teatrocestello.it