XIV FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO 6-16 APRILE 2023

PAPA FRANCESCO APRE LA XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO

La kermesse cinematografica ideata e diretta dal regista e attore Dario D’Ambrosi ospiterà anche Matteo Garrone, Marco Bocci e Francesco Montanari

La XIV edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico (che si terrà presso il Teatro Patologico in Via Cassia 472) sarà un’edizione straordinaria per più motivi. Innanzitutto perchè si ricorderà la figura di un grande amico del Teatro Patologico come il compianto Presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Per l’occasione, mercoledì 12 aprile, alla presenza dei familiari di Sassoli, sarà consegnata a Papa Francesco “Una stella per David”, un riconoscimento alla memoria consegnato al Santa Padre per il suo costante impegno per l’accoglienza e la pace nel mondo.

Sabato 15 aprile poi, presso il Teatro Patologico, i familiari di Sassoli consegneranno anche il riconoscimento per l’ambito culturale a Valentina Ramaglia Direttrice dell’Accademia di Cinema e Televisione Griffith per il prezioso contributo dato con i suoi allievi, vecchi e nuovi, alla realizzazione del film “Io sono un pò matto e tu?” che D’Ambrosi ha girato con gli attori diversamente abili del Teatro Patologico e con la partecipazione di un cast d’eccellenza: Edoardo Leo, Claudio Santamaria, Marco Bocci, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Raoul Bova, e l’amichevole partecipazione del giornalista Domenico Iannacone.

Per l’occasione, sempre nella serata del 15 aprile, sarà proiettato il video-backstage della realizzazione del film, a cura di Niccolò Martini. E a chiusura della serata Matteo Garrone incontrerà il pubblico e soprattutto rispondere alle domande degli allievi del corso di teatro-terapia del Teatro Patologico

Ha dichiarato D’Ambrosi:

“Il Festival intende promuovere il giovane cinema italiano e straniero ed attivare sinergie tra il mondo del cinema ed ambienti in cui si lavora sul disagio mentale e l’emarginazione sociale, convinti che questo possa contribuire ad un’evoluzione del linguaggio cinematografico stesso.”

Il Direttore Artistico ha poi sempre voluto di far dialogare i vari mondi dello spettacolo (teatro, cinema e televisione) e per questo motivo si esibiranno sul palco di Via Cassia 472 Francesco Montanari (giovedì 13 aprile con “Cristo di periferia”), Marco Bocci (venerdì 14 aprile con “Lo zingaro”) mentre domenica 18 aprile alle 18.00 si terrà la Cerimonia di premiazione dei film finalisti, arrivati da tutto il mondo (Stati Uniti, Brasile, Cina, Iran, Palestina, Bangladesh, Ucraina, Francia, etc…)