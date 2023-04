Francesco Cicchell One Man Show BIS

Francesco Cicchella presenta i suoi cavalli di battaglia nel one man

show BIS

Al Teatro Verdi di Montecatini sabato 29 aprile alle ore 21.00 il nuovo show dell’artista poliedrico, musicista, cantante, attore, comico, imitatore Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man show esilarante dal titolo Bis, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Francesco Cicchella, 26 anni napoletano, artista versatile e poliedrico,

musicista, cantante, attore, comico, imitatore con una spiccata attitudine al ballo, è vincitore della quinta edizione del programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, su Rai 1, nonché uno dei comici di punta del programma comico “Made in Sud”, in onda su Rai Due, all’interno del quale ha interpretato le sue note parodie di cantanti come Massimo Ranieri, Michael Bublé, Kekko Silvestre dei Modà e Gigi D’Alessio.

Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla

Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto

da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

Cicchella matura la propria formazione musicale come pianista e cantante prima presso la

Roland Music School di Casoria e in seguito presso il Conservatorio San Pietro a Majella di

Napoli, nonché attraverso una serie di stage e seminari con diversi professionisti del settore, tra cui seminari di tecnica vocale “Voicecraft”. Allo stesso tempo, arricchisce il suo bagaglio attorale attraverso esperienze laboratoriali con alcuni tra i migliori attori teatrali del panorama partenopeo e nazionale. Dopo aver collezionato diverse esperienze teatrali e musicali in età adolescenziale, Cicchella intraprende un nuovo percorso da cabarettista e showman quando nel 2007, a soli 17 anni, vince la terza edizione del “Premio Totò”, competizione nazionale dedicata alla comicità. Due anni dopo trionfa anche nella terza edizione del “Premio Alighiero Noschese” e inizia a frequentare laboratori di cabaret presso il teatro Tam di Napoli, dove viene notato e scelto da Alessandro Siani per far parte del cast del suo spettacolo “Più di prima”, con tournée nazionale. Nonostante la giovane età, Cicchella vanta nel suo curriculum numerose trasmissioni televisive regionali e nazionali, tra cui spicca l’ospitata al “Festival di Sanremo” 2015, oltre alle

11 edizioni del già citato “Made in Sud” (di cui 5 in onda su SKY Comedy Central e 6 su Rai2) ed a programmi quali “Top of the Pops” e “Stiamo Tutti bene” (Rai2), “Festa Italiana” e “Domenica In” (Rai1) e “Cominciamo bene” (Rai3). Nel 2016 esordisce al cinema con Vita, cuore, battito, un film di Sergio Colabona con gli Arteteca prodotto dalla Tunnel Produzioni.

MONTECATINI TERME TEATRO VERDI

sabato 29 aprile ore 21.00

Francesco Cicchella

Bis

Produzione: Top Ag¬ency Music & AG Spettacoli

Disegno Luci: Francesco Adinolfi

Abiti di scena: Sartoria Esposito

Fonico di sala: Massimo D’Avanzo

Biglietti da € 23 a € 39 prevendite ticketone.it