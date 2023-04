Un recital narrativo musicale al Teatro Iris di Dronero, omaggio al capolavoro di Gian Carlo Fusco

Sabato 15 aprile ore 21, al Teatro Iris di Dronero per la stagione teatrale “Stella Madre” organizzata da Santibriganti Teatro nel Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena in prima assoluta lo spettacolo “Grazie dei Fiorì”, libero adattamento da “Duri a Marsiglia” (1974) di Gian Carlo Fusco. Una produzione Santibriganti Teatro che vedrà in scena Luca Occelli e Orlando Manfredi, quest’ultimo autore delle musiche originali e della drammaturgia.

“Grazie dei Fiorì” è un libero omaggio in forma di recital narrativo-musicale al capolavoro noir di Fusco e alla città di Marsiglia. La storia si svolge a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta, con la resistenza dei clan mafiosi all’occupazione tedesca, nel contesto della Repubblica collaborazionista di Vichy.

In “Duri a Marsiglia” Gian Carlo Fusco – giornalista e scrittore dimenticato tra i più grandi del Novecento – romanzava la sua avventurosa formazione giovanile, iniziata da anarchico espatriato per abbracciare l’Internazionale antifascista e conclusa tra le braccia della mala marsigliese.

Il testo della pièce ripercorre le vicende picaresche del romanzo portandone alla luce le premesse nascoste: un antifascismo viscerale, quasi pre-politico, germe di scelte cruciali; un umanesimo d’azard rispetto ad ogni alterità e marginalità, come quelle dei tanti poveri cristi, piccoli criminali, prostitute, travestiti, biscazzieri e boss mafiosi. Un multiculturalismo come teatro del mondo e specchio di una Marsiglia araba, corsa, catalana, provenzale, siciliana.

La drammaturgia della scena procede in senso cinematografico tra evocazione, dialoghi serrati, canzoni, “recitar cantando” e paesaggi sonori in cui convivono impulsi elettronici e musiche di scuola francese, che conducono lo spettatore lungo i vicoli di una Marsiglia luogo dell’immaginario.

In scena, Luca Occelli è alter ego – anche fisiognomico – di Gian Carlo Fusco/Charles Fiorì e muove le leve della narrazione tra il “dentro-e-il-fuori-dal- personaggio”. Intorno a lui si materializzano con Orlando Manfredi luoghi e personaggi grotteschi, deformati da un sound design stratificato da strumenti a corda, voci, samples e impulsi elettronici.

Biglietti disponibili on line su ticket.it o in cassa, apertura un’ora prima dello spettacolo.

Sabato 15 aprile ore 21 al Teatro Iris di Dronero

Grazie dei Fiorì

Libero adattamento da Duri a Marsiglia (1974) di Gian Carlo Fusco

Interpreti: Orlando Manfredi e Luca Occelli

Drammaturgia e musiche originali: Orlando Manfredi

Scene: Marco Ferrero

Luci: Nicola Rosboch

Suoni e Graphic Design: Andrea Pagliardi

Grazie a: Einaudi editore, Federico Puttilli, Marco Ferrero, Andrea Pagliardi, Maurizio Babuin, Viren Beltramo e Gatto Ciliegia contro il Grande Freddo per l’utilizzo della traccia “The Persuader’s Theme”.

La stagione teatrale 2023 “Stella Madre” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti

On line su www.ticket.it

Serali 12 € + 10% diritti di transizione

Domeniche Pomeriggio 6€ + 10% diritti di transizione

In Cassa (apertura un’ora prima dello spettacolo)

Intero € 15 – Ridotto € 12 – Ridotto extra € 8 – Domeniche pomeriggio: 8 €

Matinée scolastiche 7 €

Carnet

Come tu mi vuoi 10 (10 ingressi) 100 €

Come tu mi vuoi 5 (5 ingressi) 55€

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

Il Teatro fa il suo giro – Stagione 2023 “Stella Madre”

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Teatro Civico di Busca

Piazzetta del Teatro, 1 – Busca (CN)

Teatro Iris di Dronero

Piazza Martiri, 5 – Dronero (CN)