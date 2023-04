IN CORTI DA ARTEMIA

X° Stagione Teatrale 2022-2023

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Direttrice Artistica: Maria Paola Canepa

Il Centro Culturale Artemia è felice di annunciare al pubblico della Capitale

(e non solo) la 7° edizione 2023 del suo

Festival Nazionale di Corti Teatrali “inCorti da Artemia”.

Rassegna-Concorso Nazionale per Corti Teatrali

dedicato ad artisti e gruppi operanti nel territorio nazionale italiano.

inCorti da Artemia – Festival Nazionale di Corti Teatrali

Centro Culturale Artemia

Via Amilcare Cucchini, 38 – Roma

Dal 14 al 16 aprile 2023

Serata di Gala: 21 aprile 2023

Per il 7° anno, il Centro Culturale Artemia di Roma è felice di tornare a presentare il suo Festival Nazionale di Corti Teatrali, dedicato ad artisti e gruppi operanti nel territorio nazionale italiano.

Saranno presentati 15 Corti Teatrali provenienti da ogni punto cardinale dell’Italia ed il pubblico avrà la possibilità di vedere “come si fa teatro” a 360°, poiché tutti i cambi scena, scenografie e regie tecniche avverranno a vista e senza veli. “inCorti da Artemia – Festival Nazionale di Corti Teatrali” si svolgerà durante le 3 serate, dal 14 al 16 aprile 2023, nella sede del Centro Culturale Artemia, in via Amilcare Cucchini, 38 (zona Monteverde-Portuense/Forlanini), in cui da 10 anni Artemia si propone come un motore instancabile di proposte artistiche, culturali e creative. Invece, venerdì 21 aprile, andrà in scena la

“Serata di Gala” dove si esibiranno i corti che avranno ricevuto un riconoscimento durante la premiazione che si terrà la stessa domenica 16 aprile dopo l’ultimo corto in gara.

La finalità del festival è di dare visibilità e spazio a tutti coloro che nel nostro paese s’impegnano nella ricerca di nuove proposte drammaturgiche, offrendo l’occasione della messa in scena del proprio spettacolo e del confronto con il pubblico

ed esperti del settore.

Il Festival, infatti, nasce proprio dalla volontà di dare visibilità ad autori, attori e registi residenti in tutto il territorio italiano per proporre i propri progetti artistici in una realtà complessa e diversificata come quella della Capitale, ed averne un ritorno di critica e pubblico per poter continuare il lavoro di ricerca in modo produttivo.

I giorni 14 e 15 aprile alle ore 21 ed il 16 aprile alle ore 17.30, la rassegna vedrà in gara corti teatrali provenienti da tutta l’Italia della durata massima di 15 minuti e a tema libero. Saranno in scena monologhi, dialoghi e spettacoli con massimo 4 attori in scena, che daranno al pubblico un panorama ampio, vario e tematiche diversificate proposte dagli artisti che vogliono mostrare a pubblico e critica il loro lavoro di ricerca espressiva.

In tal senso, la Giuria Tecnica è formata riunendo professionisti con competenze diverse e di alto livello:

ANNA CIANCA Attrice, Regista e Docente teatrale, cinematografica e televisiva; PIERRE BRESOLIN Attore di teatro, di cinema e sul piccolo schermo; ANDREA ALESSIO CAVARRETTA Scrittore, Storyteller, Critico teatrale e Direttore artistico della corrente culturale Kirolandia; GIOVANNI PALMIERI Artista plastico, Social media manager e Direttore organizzativo della corrente culturale Kirolandia; FRANCO VIVONA Critico teatrale che collabora con numerose testate e riviste culturali; infine MARIA PAOLA CANEPA Direttrice artistica del CENTRO CULTURALE ARTEMIA e della manifestazione “InCorti da

Artemia”.

Alla Giuria Tecnica sarà assegnato il compito di scegliere il Miglior Testo Originale, la Migliore Attrice ed il Miglior Attore tra i tanti che si esibiranno sul palco di Artemia, ma anche il Miglior Spettacolo al cui artista o gruppo realizzatore sarà assegnato un premio del valore di €500,00 e la partecipazione alla stagione teatrale 2023/24 del CENTRO CULTURALE ARTEMIA di Roma, con un lavoro di normale durata e aggiudicandosi il 70% dell’incasso senza minimo garantito, inoltre quest’anno, il vincitore del primo premio parteciperà anche alla stagione teatrale 2023/24 del TEATRO SERRA di NAPOLI

con un lavoro di normale durata e aggiudicandosi il 70% dell’incasso senza minimo garantito. Il Premio è stato possibile grazie alla sinergia e all’entusiasmo delle direzioni artistiche dei due teatri, quindi il Centro Culturale Artemia, a sua volta, ospiterà durante la stagione 2023/24 il vincitore del “Premio Speciale” del concorso teatrale “PREMIO SERRA” del Teatro Serra di Napoli.

La presenza del pubblico alla rassegna sarà fondamentale non solo per incoraggiare le performance degli attori arrivati da ogni punto cardinale dello Stivale, ma anche perché gli sarà chiesto di attribuire un Premio Speciale che rappresenterà una ulteriore forma di verifica e consenso agli sforzi artistici di attori, autori e registi poiché in palio per il premio assegnato dal pubblico ci sarà la partecipazione alla stagione teatrale 2023/24 del Centro Culturale Artemia con un lavoro di normale durata, aggiudicandosi il 70% dell’incasso senza minimo garantito.

“Sono veramente felice che anche quest’anno siamo riusciti a creare una kermesse di alto valore culturale e di grande qualità artistica. In questa settima edizione di “InCorti da Artemia” verranno presentati al pubblico e alla giuria corti teatrali che affrontano tante tematiche, molto differenti tra loro e che toccano molteplici aspetti legati al nostro complesso contemporaneo. Varie profondità e differenti forme d’ironia attraverseranno le tre serate di questo nostro amatissimo Festival. Mai come quest’anno si avrà la possibilità di vedere sulla scena un’ampia e vasta gamma di tipologie di artisti dai più giovani a quelli di lunga esperienza fino ad attori diversamente abili. Vi aspetto da Artemia come sempre a braccia aperte.”

Direttrice Artistica Maria Paola Canepa

SPETTACOLI SELEZIONATI IN PROGRAMMA:

Venerdì 14 aprile, ore 21

• DIOSCURITÀ BRUCIATA (Piano di Sorrento)

Regia di Rossella Castellano.

Con Luigi Parlato, Marco Marcia,Fabiana Maresca e Cinzia Cesaro.

Testo di Rossella Castellano e Luigi Parlato.

Compagnia Barattoli Cosmici

• IL BRANCO DELLA FELICITÀ (Roma)

Regia, testo ed interpretazione di Danilo Caiano.

Compagnia Sinnombre Teatro

• NEW MAMAS HOME (Frascati)

Testo e regia di Luca Pastore.

Con Miriam Scheila Messina, Ludovica Avetrani e Claudio Filardi.

• L’ABBRACCIO (Roma)

Regia di Genny Santin Nalin.

Testo di Domenico Columbro.

Con Domenico Columbro e Alessandra Desideri.

• LA COSCIENZA DELL’AVOCADO (Firenze)

Regia di Alessandro Anichini.

Testo di Marco Monelli.

Con Marco Monelli e Carla Stefanelli.

Sabato 15 aprile, ore 21

• IL CRATERE DI SHEILA (Napoli)

Regia di Francesco Saverio Esposito.

Testo di Claudio Buono.

Con Francesco Petrillo e Giuseppe Brandi.

• 1 PERSONA (Treviso e Livorno)

Scritto e diretto da Matteo Pantani.

Con Elena Biagetti.

• LA SOLITA SCELTA (Roma)

Testo e regia di Luca di Capua.

Con Luca di Capua, Pierpaolo Pediconi e Carlo Maria Fabrizi.

• RISCALDAUMENTO INGLOBATO (Napoli)

Testo e regia di Luigi Savinelli.

Con Sabrina Nastri, Davide Pandalone e Lorenza Sgro.

Compagnia Nascena Teatro.

• UNA VITA TRANQUILLA (Roma)

Adattamento e regia di Enzo Ardone.

Con Stefania Giayvia e Antonella Rebecchi.

Compagnia La Bottega dei Rebardò.

Domenica 16 aprile, ore 17.30

• A MARA (Lecce)

Testo di Angela Elia, Marina Donativi, Eleonora Loche e Arianna Lupo.

Consulenza artistica di Fabrizio Saccomanno.

Con Salvatore Cazzella, Arianna Lupo ed Angela Elia.

Compagnia Movidabilia.

• CINQUE MILIONI DI MINUTI (Napoli)

Testo e regia di Riccardo Pisani.

Con Francesco Saverio Esposito.

Compagnia Contestualmente Teatro

• ORFARM – LA FATTORIA DEGLI ANIMALI* (Bitritto-Bari)

Adattamento e regia di Luigi Facchino.

Con Francesco Latorre, Francesco De Pinto e Luigi Facchino.

Compagnia Torre del Lago APS.

* Presenta scene di nudo maschile e scelte registiche che potrebbero turbare la sensibilità di un pubblico non maturo.

• SEBBE (Firenze)

Adattamento e regia di Massimo Stinco.

Con Francesco Petit-Bon.

• C19H28O2 (O COME AVERE LE PALLE)(Roma)

Testo di Riccardo Rampazzo.

Regia della compagnia Lidi Precari.

Con Leonardo Cesaroni, Paolo Sangiorgio e Sara Younes.

Compagnia Lidi Precari.

• PREMIAZIONE

Venerdì 21 aprile, ore 21

• SERATA DI GALA

Andranno in scena tutti i corti teatrali premiati

ATTENZIONE: Si comunica che per il tipo di realizzazione scenica e tematiche affrontate da alcuni corti teatrali in gara, il

festival è riservato ad un pubblico con più di 16 anni.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (anche via SMS e/o WhatsApp): 3341598407

Ingresso: € 10

Tessera associativa 2023: € 3

InCorti da Artemia – Festival Nazionale di Corti Teatrali

Organizzazione: Centro Culturale Artemia

CENTRO CULTURALE ARTEMIA – Dal 14 al 16 aprile 2023

Direzione artistica: Maria Paola Canepa

Ufficio stampa: Andrea Alessio Cavarretta #scrittoremetropolitano

CENTRO CULTURALE ARTEMIA

Via Amilcare Cucchini, 38 – 00149 Roma

Infoline: +39 334 159 8407

