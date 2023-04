LA STAGIONE TEATRALE DI FACTORY32 PROSEGUE CON

IL CALAPRANZI

di Harold Pinter

traduzione Alessandra Serra

con Gianluca Sollazzo e Vincenzo Paladino

e con Vincenzo Paladino e Gianluca Sollazzo

foto di scena Alice Marelli

regia Riccardo Italiano

produzione fACTORy32

Dal 14 al 16 aprile 2023

venerdì e sabato ore 20.00 – domenica ore 16.00

L’azione si svolge in un seminterrato spoglio e desolante.

Due uomini, Ben e Gus, sono in attesa di ordini che arrivano

misteriosamente “dall’alto”. Ben è il più autoritario dei due e

trascorre il tempo leggendo il giornale. Gus, al contrario, è il

più passivo, passa il proprio tempo a fare domande che non

ricevono mai risposta. Ne derivano dialoghi vuoti, irrazionali,

grazie ai quali, scopriamo che i due sono sicari professionisti

in attesa della loro prossima vittima. Gli attori, in questa

messa in scena, invertiranno i ruoli ogni sera e all’ultima

replica sarà la sorte a decidere chi sarà Ben e chi sarà Gus,

attraverso il lancio di una monetina.

BIGLIETTI Intero € 14,00 + € 2,00 (Tessera Associativa)

LINK UTILI

Venerdì 14 aprile ore 20.00

https://oooh.events/evento/il-calapranzi-biglietti/

Sabato 15 aprile ore 20.00

https://oooh.events/evento/il-calapranzi-biglietti-2/

Domenica 16 aprile ore 16.00

https://oooh.events/evento/il-calapranzi-biglietti-3/

Link unico biglietteria: https://linktr.ee/factory32

Tessera associativa fACTORy32

https://www.assofacile.it/calendario/factory32/iscriviti

info@factory32.it – www.factory32.it