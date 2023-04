La Biennale di Venezia 51° – Festival Internazionale del Teatro Emerald

GIOVEDÌ 15 GIUGNO

ore 20.00

Arsenale – Teatro alle Tese

ARMANDO PUNZO (IT)

Naturae (100’)

regia, drammaturgia Armando Punzo con Ciro Afeltra, Saverio Barbera,

Francesco Bellingheri, Francesco Cavallaro, Daniel Chukwuka, Paul Andrei

Cocian, Cuka Ismet, Lucio Di Iorio, Armando Di Puoti, Salvatore

Giordano, Hamadi Rezeg, Naser Kermeni, Nik Kodra, Urim Laci, Li Jin Jie,

Tarek Omezzine, Marian Petru Iosif, Alessandro Ventriglia, Giovanni

Fontana, Waychey Tony, Marco Mario Gino Eugenio Marzi, Isabella Brogi,

Armando Punzo, Andrea Salvadori, Valentin Bucur , Fabrizio Dipasquale ,

Romeo Erdei Bogdan, Salvatore Farina, Fabio Prete, Domenico Prospero,

Fabio Valentino, Francesca Tisano, Elisa Betti, Francesca Lateana, Tommaso

Vaja musiche originali, sound design Andreino Salvadori

scene Alessandro Marzetti, Armando Punzo costumi Emanuela Dall’Aglio

movimenti Pascale Piscina aiuto regia Laura Cleri assistente alla regia

Alice Toccacieli aiuto scenografo Yuri Punzo direzione tecnica Carlo

Gattai disegno luci Andrea Berselli sound engineering Alessio Lombardi

direzione organizzativa, cura dei progetti Cinzia De Felice

coordinamento attività centro nazionale teatro e carcere Eva Cherici

produzione Carte Blanche – Centro Nazionale Teatro e Carcere con il

sostegno di MIC, Regione Toscana, Volterra22, Fondazione Cassa di

Risparmio di Volterra, ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di

Risparmio Spa, Ministero della Giustizia Casa di Reclusione di Volterra,

Comune di Volterra main sponsor Locatelli Saline di Volterra

VENERDÌ 16 GIUGNO

ore 18.00

Arsenale – Teatro alle Tese

ARMANDO PUNZO (IT)

Naturae (100’)

replica

ore 20.00

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

BIENNALE COLLEGE TEATRO – REGISTI

Valerio Leoni (IT)

vincitore Biennale College Teatro – registi under 35 2022-2023

Cuspidi prima ass.

regia, drammaturgia Valerio Leoni con Sofia Guidi, Sara Giannelli,

Francesco Jacopo Provenzano produzione La Biennale di Venezia

SABATO 17 GIUGNO

ore 12.00

Ca’ Giustinian – Sala delle

Colonne

ARMANDO PUNZO – LEONE D’ORO ALLA CARRIERA

FC BERGMAN – LEONE D’ARGENTO

cerimonia di consegna del Leone d’oro alla carriera e del Leone

d’argento

segue

conversazione con Armando Punzo, FC Bergman modera Andrea

Porcheddu

ore 18.00

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

BIENNALE COLLEGE TEATRO – REGISTI

Valerio Leoni (IT)

vincitore Biennale College Teatro – registi under 35 2022-2023

Cuspidi prima ass.

replica

ore 20.00

Marghera – Zona Industriale

FC BERGMAN (BE)

Het Land Nod (95’) prima it.

La terra di Nod di FC Bergman: Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders,

Matteo Simoni, Thomas Verstraeten, Marie Vinck con Stef Aerts, Joé

Agemans, Geert Goossens, Bart Hollanders, Thomas Verstraeten, Marie

Vinck, Matteo Simoni sound design Diederik De Cock in collaborazione

con FC Bergman disegno luci Ken Hioco in collaborazione con FC

Bergman costumi Monique van Hassel luci Diederik Suykens produzione

Celine van der Poel suono Steven Bontinck scene Dominique Geentjens,

Friedemann Koch, Ward Vandenbossche produzione Toneelhuis con il

sostegno di PHLIPPO Productions, AGFA Graphics, Koninklijk Museum

voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

DOMENICA 18 GIUGNO

ore 20.00

Marghera – Zona Industriale

FC BERGMAN (BE)

Het Land Nod (95’) prima it.

replica

MARTEDÌ 20 GIUGNO

ore 20.00

Teatro Piccolo Arsenale

GIACOMO GARAFFONI / FEDERICA ROSELLINI (IT)

Veronica prima ass.

di Giacomo Garaffoni regia Federica Rosellini performers Serena

Dibiase, Nico Guerzoni, Nunzia Picciallo, Elena Rivoltini, Federica

Rosellini sound direction Nicola Ratti contributi sonori Martina Ruggeri

scenografia Paola Villani costumi Simona D’Amico disegno luci in via

di definizione aiuto regista Elvira Berarducci produzione La Biennale di

Venezia, LVF – Teatro Manini di Narni

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO

ore 18.00

Teatro Piccolo Arsenale

GIACOMO GARAFFONI / FEDERICA ROSELLINI (IT)

Veronica prima ass.

replica

ore 20.00

Arsenale – Teatro alle Tese

MATTIAS ANDERSSON (SE)

Vi Som Fick Leva Om Våra Liv (150’) prima it.

Noi che abbiamo vissuto le nostre vite di nuovo di Mattias Andersson con Adel

Darwish, Ylva Gallon, Rasmus Lindgren, Marie Richardson, Magnus

Roosmann, Nemanja Stojanović, Kjell Wilhelmsen, Nina Zanjani

scenografia e costumi Maja Kall coreografia Cecilia Milocco luci

Charlie Åström suono e musica Jonas Redig trucco Josefin Ekerås

drammaturgia Stefan Åkesson, Irena Kraus produzione Backa Teater,

Dramaten

GIOVEDÌ 22 GIUGNO

ore 18.00

Arsenale – Teatro alle Tese

MATTIAS ANDERSSON (SE)

Vi Som Fick Leva Om Våra Liv (150’) prima it.

replica

ore 21.30

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

PAOLO GISBERT e TANYA BEYELER / EL CONDE DE

TORREFIEL (ES)

La Plaza (90’)

ideazione El Conde de Torrefiel in collaborazione con i performer

Gloria March Chulvi, Albert Pérez Hidalgo, Mónica Almirall Batet, Nicolas

Carbajal, Amaranta Velarde, David Mallols e con Alessandra Festa, Danila

Gambelotta, Edoardo Fumagalli, Elisa Michelini, Natalia Di Cosmo,

Pierandrea Rosato, Raffaella Menchetti, Valentina Rotta regia Tanya

Beyeler, Pablo Gisbert testo Paolo Gisbert scenografia El Conde de

Torrefiel, Blanca Añón costumi Blanca Añón e performer disegno luci

Ana Rovira sound design Rebecca Praga produzione

Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles), El Conde de Torrefiel, Alkantara &

Maria Matos Teatro (Lisbona), Festival d’Automne & Centre Pompidou

(Parigi), Festival GREC (Barcellona), Festival de Marseille, HAU Hebbel

am Ufer (Berlino), Mousonturm Frankfurt am Main, FOG Triennale

Milano Performing Arts, Vooruit (Ghent), Wiener Festwochen (Vienna),

Black Box Theater (Oslo), Zurcher Thetaerspektakel (Zurigo) con il

sostegno di Zinnema (Bruxelles), Festival SÂLMON, Mercat de les Flors

and El Graner – Centre de Creació, Barcelona, Fabra i Coats, centre de

creació Barcelona

VENERDÌ 23 GIUGNO

ore 18.00

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

PAOLO GISBERT e TANYA BEYELER / EL CONDE DE

TORREFIEL (ES)

La Plaza (90’)

replica

ore 21.30

Parco Albanese – Bissuola,

Mestre

NOÉMIE GOUDAL / MAËLLE POÉSY (FR)

Anima (60’) prima it.

ideazione, regia Noémie Goudal, Maëlle Poésy basato sull’opera Post

Atlantica di Noémie Goudal sospensioni – coreografia Chloé Moglia

con Mathilde Van Volsem musiche originali composte e eseguite da

Chloé Thévenin scene Hélène Jourdan luci Mathilde Chamoux

costumi Camille Vallat stage manager Julien Poupon operatore suono

Samuel Babouillard operatore video e luci Pierre Mallaisé

realizzazione film Noémie Goudal, Maëlle Poésy con l’assistenza di

Claude Guillouard sceneggiatura Mylène Mostini direttore della

fotografia Julien Malichier operatore digitale, calcolatore ottico Alexis

Allemand assistente alla ripresa Julien Saez effetti speciali Léo Leroyer

comparse Alexis Allemand, Aménophis Boum Make, Georges Olivier,

Claude Guillouard, Maëlle Poésy, Noémie Goudal, Thomas Piffaut,

Graciela Walinsky il progetto è stato reso possibile grazie all’aiuto di

Christoph Wiesner e Les Rencontres d’Arle produzione Théâtre Dijon

Bourgogne, CDN, produzione film e messa in scena Mondes nouveaux

coproduction Compagnie Crossroad, Atelier Noémie Goudal, Espace des

Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, L’Azimut – Pôle National

Cirque en Île-de-France – Antony/Châtenay- Malabry con il supporto di

Rhizome – Chloé Moglia, FONPEPS. ANIMA è stato creato per la 76

edizione del Festival d’Avignon con il sostegno di Kering Foundation,

Les Rencontres d’Arle

SABATO 24 GIUGNO

ore 18.00

Campo Sant’Agnese (fino

all’1 luglio)

BIENNALE COLLEGE TEATRO – PERFORMANCE SITE

SPECIFIC

Morana Novosel (HR)

vincitrice Biennale College Teatro – performance site specific 2023

Fluid Horizons prima ass.

di Morana Novosel collaborazione disegno suono e luci Bojan Gagić

architetto e scenografo Ana Dana Beroš produzione La Biennale di

Venezia

ore 18.00

luogo in via di definizione

(fino all’1 luglio)

BIENNALE COLLEGE TEATRO – PERFORMANCE SITE

SPECIFIC

Gaetano Palermo (IT)

vincitore Biennale College Teatro – performance site specific 2023

Swan prima ass.

ideazione, regia, costumi Gaetano Palermo con Rita di Leo sound

design Tommaso Pandolfi produzione La Biennale di Venezia

ore 20.00

Arsenale – Teatro alle Tese

BASHAR MURKUS AND KHASHABI ENSEMBLE –

Palestine

Milk مِلْك (80’) prima it.

di Bashar Murkus e Kashabi Ensemble ideazione, regia Bashar Murkus

con Salwa Nakkara, Reem Talhami, Shaden Kanboura, Samaa Wakim,

Firielle Al Jubeh, Samera Kadry, Eddie Dow scenografia Majdala Khoury

musiche originali Raymond Haddad drammaturgia Khulood Basel

disegno luci, direzione tecnica Muaz Al Jubeh design oggetti scenici

speciali Khaled Muhtaseb assistente alla regia Abed Al Jubeh

produzione Khashabi Theatre – Khulood Basel 2022 co-produzione

Festival d’Avignon, Théâtre des 13 vents Centre dramatique national de

Montpellier, Théâtre de Liège, Romaeuropa Festival, Palestinian National

Theatre El Hakawati (Gerusalemme), Culture Resource, Théâtre Jean-Vilar

(Vitry-sur-Seine), Rosa Luxemburg Foundation, Moussem Nomadic Arts

Centre (Bruxells), Compagnie Théâtre Alibi – Fabrique de Théâtre (Bastia)

ore 21.30

Parco Albanese – Bissuola,

Mestre

NOÉMIE GOUDAL / MAËLLE POÉSY (FR)

Anima (60’) prima it.

replica

DOMENICA 25 GIUGNO

ore 18.00

Arsenale – Teatro alle Tese

BASHAR MURKUS AND KHASHABI ENSEMBLE –

Palestine

Milk مِلْك (80’) prima it.

replica

ore 20.00

Arsenale – Sala d’Armi A

BORIS NIKITIN (CH)

Versuch über das Sterben (55’) prima it.

Sul morire regia, testo, performance Boris Nikitin sguardo esterno Annett

Hardegen, Matthias Meppelink, Kathrin Veser produzione It’s The Real

Thing Studios coproduzione Kaserne Basel con il sostegno di

Theatre/Dance Committee of the Cantons of Basel-Land and Basel-Stadt

MARTEDÌ 27 GIUGNO

ore 20.00

Arsenale – Teatro alle Tese

BORIS NIKITIN (CH)

Hamlet (90’) – prima it.

ideazione, testo, regia Boris Nikitin performance Julia*n Meding

musiche Uzrukki Schmidt ensemble barocco Der musikalische Garten

sound design Adolfina Fuck video Georg Lendorff, Kai Mayer

scenografie, costumi Nadia Fistarol disegno luci Benjamin Hauser

direttore tecnico Anahi Perez direzione di produzione Annett

Hardegen produzione It’s The Real Thing Studios coproduzione

Kaserne Basel, Gessnerallee Zürich, La Villette Paris, Onassis Center

Athens, Ringlokschuppen Ruhr, Münchner Kammerspiele, HAU – Hebbel

am Ufer Berlin, Wiener Festwochen con il sostegno di Theatre/Dance

Committee of the Cantons of Basel-Land and Basel-Stadt, Ernst Göhner

Foundation, Pro Helvetia, Migros Kulturprozent, Kunststiftung NRW

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO

ore 16.00

Arsenale – Sala d’Armi E

BIENNALE COLLEGE TEATRO DRAMMATURGIA 2022-

2023

Simone Fortin (IT)

vincitore Biennale College Teatro – Drammaturgia 2022-2023

Cenere

testo Simone Fortin mise en lecture Giorgina Pi con Valentino Mannias,

Giulia Weber, Giampiero Judica, Sylvia De Fanti, Alessandro Riceci suono

Valerio Vigliar produzione La Biennale di Venezia

segue

una conversazione con Stefano Fortin, Giorgina Pi, Davide Carnevali

modera Andrea Porcheddu

ore 18.00

Misericordia di Venezia

ROMEO CASTELLUCCI (IT)

domani

concezione e direzione Romeo Castellucci musica Scott Gibbons con

Ana Lucia Barbosa direzione tecnica Eugenio Resta progetto sonoro

Claudio Tortorici props Andrei Benchea coreografia Gloria Dorliguzzo

produzione Triennale Milano e Societas commissionata in occasione della

23a Esposizione Internazionale Unknown Unknowns. An Introduction to

Mysteries (15 luglio – 11 dicembre 2022)

ore 20.00

Arsenale – Teatro alle Tese

BORIS NIKITIN (CH)

Hamlet (90’) – prima it.

replica

ore 20.30

Arsenale – Sala d’Armi E

BIENNALE COLLEGE TEATRO DRAMMATURGIA 2022-

2023

Carolina Balucani (IT)

vincitrice Biennale College Teatro – Drammaturgia 2022-2023

Addormentate

testo Carolina Balucani mise en lecture Fabrizio Arcuri con Vincenzo

Crea, Federica Fresco, Andrea Palma, Maria Roveran produzione La

Biennale di Venezia

segue

una conversazione con Carolina Balucani, Fabriuzio Arcuri, Davide

Carnevali modera Andrea Porcheddu

GIOVEDÌ 29 GIUGNO

ore 16.00

Arsenale – Sala d’Armi E

BIENNALE COLLEGE TEATRO DRAMMATURGIA 2022-

2023

Carolina Balucani (IT)

vincitrice Biennale College Teatro – Drammaturgia 2022-2023

Addormentate

replica

ore 18.00

Misericordia di Venezia

ROMEO CASTELLUCCI (IT)

domani

replica

ore 20.00

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

TOLJA DJOKOVIC / FABIANA IACOZILLI (IT)

En Abyme prima ass.

di Tolja Djokovic regia Fabiana Iacozzilli con Simone Barraco, Oscar De

Summa, Francesca Farcomeni, Evelina Rosselli e con Aurora Occhiuzzi

spazio scenico Giuseppe Stellato costumi Chiara Aversano disegno luci

Omar Scala musica e disegno sonoro Tommy Grieco regia video

Raffaele Rossi, Nicolas Spatarella, Fabiana Iacozzilli regista assistente

Cesare Del Beato assistente costumi Fabiana Amato produzione La

Biennale di Venezia, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Lac –

Lugano Arte E Cultura, Elsinor Società Cooperativa Sociale, Cranpi

Associazione

ore 20.30

Arsenale – Sala d’Armi E

BIENNALE COLLEGE TEATRO DRAMMATURGIA 2022-

2023

Simone Fortin (IT)

vincitore Biennale College Teatro – Drammaturgia 2022-2023

Cenere

replica

VENERDÌ 30 GIUGNO

ore 18.00

Misericordia di Venezia

ROMEO CASTELLUCCI (IT)

domani

replica

ore 18.00

Arsenale – Tese dei

Soppalchi

TOLJA DJOKOVIC / FABIANA IACOZILLI (IT)

En Abyme prima ass.

replica

ore 20.00

Teatro Piccolo Arsenale

TIAGO RODRIGUES (PT)

Catarina e a beleza de matar fascistas (150’)

testo, regia Tiago Rodrigues con Isabel Abreu, António Afonso Parra,

Romeu Costa, António Fonseca, Beatriz Maia, Marco Mendonça, Carolina

Passos-Sousa, Rui M. Silva collaborazione artistica Magda Bizarro scene

Fernando Ribeiro luci Nuno Meira costumi José António Tenente

sound design, musiche originali Pedro Costa musiche nello

spettacolo Hania Rani (Biesy e Now, Run), Joanna Brouk (The Nymph Rising,

Calling the Sailor), Laurel Halo (Rome Theme III e Hyphae), Rosalía (De Plata)

direzione coro, arrangiamenti vocali João Henriques voci fuori campo

Cláudio de Castro, Nadezhda Bocharova, Paula Mora, Pedro Moldão

coreografia Sofia Dias, Vítor Roriz coordinatore armi David Chan

Cordeiro produzione Teatro Nacional D. Maria II (Lisbona) produzione

esecutiva Festival d’Avignon coproduzione Wiener Festwochen, Emilia

Romagna Teatro Fondazione (Modena), Théâtre de la Cité – CDN

Toulouse Occitanie & Théâtre Garonne Scène européenne Toulouse,

Festival d’Automne à Paris & Théâtre des Bouffes du Nord, Teatro di

Roma – Teatro Nazionale, Comédie de Caen, Théâtre de Liège, Maison

de la Culture d'Amiens, BIT Teatergarasjen (Bergen), Le Trident – Scène-

nationale de Cherbourg-en- Cotentin, Teatre Lliure (Barcellona),Centro

Cultural Vila Flor (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-o-

Novo) con il sostegno di Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo,

Culturgest

SABATO 1 LUGLIO

ore 18.00

Misericordia di Venezia

ROMEO CASTELLUCCI (IT)

domani

replica

ore 20.00

Teatro Piccolo Arsenale

TIAGO RODRIGUES (PT)

Catarina e a beleza de matar fascistas (150’)

replica

BIENNALE COLLEGE MASTERCLASS

14/06 > 21/06 ARMANDO PUNZO

15/06 > 01/07 ANDREA PORCHEDDU

15/06 > 21/06 MONICA CAPUANI /FRANCESCO MOROSI

19/06 > 22/06 FC BERGMAN

21/06 > 01/07 DAVIDE CARNEVALI

22/06 > 01/07 FRANCESCO MICHELI / RON HOWELL / DAVINIA

RODRIGUEZ

23/06 > 01/07 ANGÉLICA LIDDELL

29/06 > 01/07 ROMEO CASTELLUCCI