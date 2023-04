Giorgio de Chirico torna in mostra a Pistoia dopo 40 anni. Il celebre quadro Manichini in riva al mare sarà esposto dal 22 aprile 2023, nell’ambito del progetto In visita, all’interno del percorso permanente Collezioni del Novecento di Pistoia Musei a Palazzo de’ Rossi. L’esposizione ha il sostegno di Fondazione Caript e la collaborazione di Intesa Sanpaolo. All’apice del successo, nel 1926, De Chirico realizza questa opera emblematica della sua nuova stagione artistica, dove unisce il tema della classicità con i temi della prima Metafisica. L’esposizione mette a confronto Manichini in riva al mare con la testa di Faustina maior, scultura capolavoro dell’arte romana (II secolo d.C.) finora custodita all’Antico Palazzo dei Vescovi e ora nuovamente esposta al pubblico. Dopo il primo appuntamento di In visita, che ha avuto come protagoniste due Kore di Fausto Melotti e Pomona di Marino Marini, ora le curatrici Monica Preti, Annamaria Iacuzzi e Cristina Taddei mettono in dialogo due opere cronologicamente distanti tra loro, entrambe provenienti dalle Collezioni di Intesa Sanpaolo. Sabato 22 aprile alle ore 17.00, il concerto di musica metafisica con il pianista di fama internazionale Antonio Ballista inaugura la mostra al pubblico. L’evento è in collaborazione con l’associazione Amici della Musica di Pistoia. L’ingresso al concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria su pistoiamusei.it , le sale espositive saranno invece a ingresso libero per tutta la durata dell’inaugurazione. IN VISITA | GIORGIO DE CHIRICO Palazzo de’ Rossi, Pistoia 22 aprile – 22 ottobre 2023 Info aperture e biglietti: pistoiamusei.it