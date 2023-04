8 maggio 2023 ore 20,45

Realize Networks e Duepunti

presentano

MARCO BIANCHI

in

IL GIORNO PERFETTO

Musica dal vivo Samba Bro Trio

con Gianluca Sambataro, Marco Sambataro e Luca Stignani

scenografia Mattia Bordoni

Regia di Stefania Pepe

Marco Bianchi debutta a teatro. Il food mentor e divulgatore scientifico porta on

stage uno spettacolo innovativo in cui per la prima volta cucina e salute calcano un

palcoscenico teatrale

Cucinare è un gesto d’amore. Per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutti. Anche parlare di cibo e di salute rappresenta un modo di esprimere questo amore: è da questo concetto chiave che parte il debutto teatrale di Marco Bianchi con “Il giorno perfetto”.

Il divulgatore scientifico sarà infatti in scena con uno spettacolo innovativo, in cui per la prima volta la cucina e l’attenzione per la nostra salute sono protagonisti.

“Il giorno perfetto” è il racconto della nostra quotidianità ai fornelli e in questo viaggio di 24 ore, Marco Bianchi condurrà gli spettatori in un percorso che dall’alba al tramonto mostrerà come il nostro giorno perfetto debba essere costituito con particolare attenzione da un corretto stile di vita e da una sana alimentazione, il tutto condito da divertimento, vivacità, risate, curiosità, aneddoti, parole, musica e tante sorprese.

Accompagnato da un trio musicale e da incursioni di amici e ospiti in video, Marco Bianchi ci guida verso le scelte corrette che possono condizionare il completamento del nostro giorno perfetto, dove non deve mancare il sorriso, l’ironia e il sano divertimento che rendono positive e solari le nostre giornate.

“Il giorno perfetto” è uno spettacolo spontaneo, che attraverso ricordi di famiglia e momenti di quotidianità, ci racconta un mondo che ci appartiene affiancandolo a innovazioni e idee in grado di migliorarci e migliorare la nostra vita. E come in ogni buona ricetta, anche qui sono gli ingredienti a fare la differenza: benessere, alimentazione, sane abitudini.

ABOUT MARCO BIANCHI

Marco Bianchi, classe 1978, è divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi (FUV) e promuove i fattori protettivi della dieta e le regole della buona alimentazione attraverso consigli gastronomici che aiutano a prevenire le patologie più comuni. Autore di numerosi libri e volto televisivo, ha condotto due edizioni di Linea Verde Estate su Rai 1 ed è stato anche tra i protagonisti di altri programmi della rete ammiraglia Rai come E’ sempre mezzogiorno e Buongiorno Benessere. Anche volto di Food Network Canale 33, per il canale del gruppo Discovery ha condotto Il gusto della felicità e La mia cucina delle emozioni. Il

suo ultimo libro, pubblicato nel 2021, è Viaggio nel corpo umano tra scienza e ricette (Harper Collins Italia), in cui sette organi del corpo umano sono protagonisti, per un viaggio all’interno della nostra dieta Mediterranea, che tutela la salute e il nostro benessere. Il libro è poi diventato un format tv sempre in onda su Food Network Canale 33. Marco è inoltre autore e conduttore del suo podcast “In salute con Marco”,

una produzione Realize Networks.

BIGLIETTI

Prestige € 27,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00 – Under 26 anni € 16,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online: https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3368469

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Il Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 – 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471