Opponiamoci al Piano Operativo del Comune di Bagno a Ripoli

Adesso basta! Bagno a Ripoli sta esagerando! In nome di un discutibilissimo sviluppo sta distruggendo, una dopo l’altra, tutte le aree verdi, la cementificazione è incontrastata e sta trasformando quello che fu un giardino in una periferia desolante. Passi il Viola Park e passi la tranvia ma adesso il nuovo progetto, descritto sulle pagine di Qui Antella, disegna i contorni dello scempio a cui andiamo incontro: https://www.quiantella.it/cosi-cambiera-il-pian-di-ripoli-il-sindaco-mostra-il-rendering-del-progetto/ Nell’articolo si descrive l’iniziativa come meritevole e ben fatta, mentre fra tutte le edificazioni l’unica cosa giusta da fare è il recupero di Ex Omnes, una costruzione attualmente abbandonata fatiscente e pericolosa. Per il resto, invece si arriverà alla continuità urbanizzata tra Firenze e Bagno a Ripoli, quel paio di km di “campagna” che di fatto dividevano Firenze da Bagno a Ripoli spariranno ed i due gradi di differenza che apprezzavo nel tornare a casa mia nelle sere d’estate saranno solo un ricordo. Lo so sto perdendo il mio tempo, tanto faranno come gli pare, in nome del PNRR (chissà perchè mi ricorda tanto una pernacchia) ecc. ecc. Proviamo con questa petizione con la speranza che sia condivisa da tante persone, se saremo in parecchi forse ci ascolteranno oppure ci faranno un PNRR