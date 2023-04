Teatrionline nuova release

Finalmente ci siamo, è iniziato il conto alla rovescia, la new release di Teatrionline è in dirittura di arrivo, Il nastro si taglierà MARTEDÌ 18 APRILE ALLE ORE 9,30 – Non c’è che dire la settimana appena trascorsa è stata impegnativa! Mi stupisco sempre di come un aggiornamento sia per occhi degli osservatori un concetto semplice, invece vi garantisco che viverlo dall’interno seguire le decine di passaggi dalla progettazione alla traduzione operativa, portarlo avanti e concluderlo è cosa tutt’altro che facile. In oltre nel caso specifico stiamo parlando di aggiornare sia graficamente che di riorganizzazione dei contenuti un portale “storico”, Teatrionline vi informa su spettacoli, cultura, eventi, libri, ecc dal lontano 2001, ovvero dagli albori di internet. Al suo interno più di 50.000, si avete letto bene cinquantamila fra articoli e recensioni, oltre 80.000 foto di scena, in breve una testata giornalistica enorme, un grande ringraziamento è dovuto alla squadra di redattori che da ogni angolo d’Italia, e qualcuno anche dall’estero contribuisce quotidianamente a che ciò avvenga, ed ai tecnici che pazientemente mi hanno seguito in questa avventura.

Aspettiamo dunque che “suoni la campanella” sarò curioso di leggere i commenti dei 10.000 follower, dei 1600 teatri e degli uffici stampa e delle compagnie teatrali Un universo di persone. Sarà dura far tutti felici ma come al solito mi faccio guidare delle emozioni la cosa più bella della vita.