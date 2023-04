The Disorder of Appearances di Ginevra Nervi al FOG Performing Arts Festival

Classe ’94, ligure e talentuosa. Compositrice, cantautrice e producer di musica elettronica, Ginevra Nervi ha conquistato il pubblico della Triennale di Milano al FOG Performing Arts Festival il 4 aprile 2023 con il suo ultimo album The Disorder of Appearances.

Non è certo un disco da ascoltare una volta sola quello della Nervi, perchè, come avviene con la luce dell’alba, la sua musica irradia lentamente, attraversandoti con delicatezza, per poi toccarti nel profondo dell’anima in maniera prorompente.

The Disorder of Appearances è un disco caratterizzato da un’evoluzione originale della ritmica digitale e una stratificazione voce-synth perfettamente riuscita, che restituisce compattezza e coerenza a tutto il lavoro, rendendolo un’opera d’arte di concetto e effetto quasi orchestrale.

15 tracce di impronta riconoscibile grazie a un interessante lavoro di sperimentazione sul suono, sulla stratificazione vocale e sul dialogo tra questi. Il risultato è quello di un soundscape avvolgente e intenso o quello di una creatura sonora divina quasi teriantropa.

Si parte con la notturna Entrance One che accosta la Nervi a artisti come Moderat e Burial. Incalzante e ostinata colpisce la traccia Variable Objects, mentre sul backdrop vengono proiettate immagini psichedeliche dal video realizzato da Edoardo Nervi.

Un viaggio tra elettronica e ambient, ma anche un labirinto onirico dentro un raffinato trip hop in brani come Seven e May the Road.

L’ipnosi sonora si unisce a quella video-visiva in brani come Nine e Statis V, più cupi e più ripetitivi, ma sempre con quel pizzico di variazione che contribuisce a renderli intriganti, come succede in Statis V nella sua evoluzione industrial synth-rock.

Più melodiche e “abitabili” sono le tracce An Interior of Strange Beauty e Incoming Call, dove i vocalizzi e i fraseggi creano atmosfere più distese, più intime, regalando un’esperienza sonora totalizzante.

Il video che scorre in sincrono mostra la storia dell’uomo e dell’umanità civilizzata, partendo da immagini in bianco e nero – prime forme di comunicazione visiva nella civiltà di massa – che vengono poi riproposte sulla natura e su tempi più recenti. Le immagini della conquista dello spazio verso un’epopea di coraggio e curiosità, lascia poi spazio ai temi della lotta per la sopravvivenza – scene cruente tra animali predatori e prede e scene di guerra – vengono alla fine smorzate da immagini di speranza con uno sguardo sull’universo, sui pianeti, le galassie, i sistemi solari, le stelle.

Già nota nell’ambito dell’industria del cinema e delle serie tv per le sue colonne sonore e composizioni, Gineva Nervi ha definito il suo ultimo lavoro The Disorder of Apperearances come “the fingerprint of my musical language”.

Si è formata al conservatorio e si è anche aggiudicata una nomination al David di Donatello per la migliore traccia all’International Film Festival di Venezia nel 2020 con Miles Away firmata insieme a Pivio & Aldo De Scalzi e soundtrack del film documentario “Fuoco Sacro” di Antonio Castaldo.

Lavinia Laura Morisco