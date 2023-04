TEMPESTE E SEGRETI” DI VIVALDI A PARMA

Una Sinfonia e sette Concerti del “prete rosso” in programma lunedì 17 aprile 2023 alla Casa della Musica per la Società dei Concerti di Parma. Sul palco: l’orchestra da camera “L’Appassionata” con il flautista Tommaso Benciolini.

La musica di Antonio Vivaldi sarà protagonista di “Tempeste e segreti”, quarto appuntamento della rassegna Images, XXI edizione dei Concerti della Casa della Musica di Parma, realizzata dalla Società dei Concerti di Parma insieme con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma-Casa della Musica, in programma lunedì 17 aprile 2023 alle 20.30 alla Casa della Musica (piazzale San Francesco 1).

Sul palco l’orchestra da camera L’Appassionata, una realtà giovane ma già apprezzata, nata attorno alle attività della Gaspari Foundation, con il violinista Lorenzo Gugole come maestro concertatore. Flauto solista Tommaso Benciolini, vincitore del prestigioso “New York Respighi Prize” e fondatore dell’Appassionata con cui due anni fa ha registrato per Sony Classical una monografia in prima mondiale dedicata a Vivaldi, accolta con entusiasmo dalla critica.

La proposta d’ascolto si accorda con il tema della rassegna, dedicata ai capolavori della cosiddetta “musica a programma”, e comprende la Sinfonia da L’Olimpiade e sette Concerti per flauto, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi. Scrive Giuseppe Martini nelle note di sala: «A rigore, fra i concerti di questa sera nessuno ha un vero e proprio programma alle spalle così come le “Stagioni” hanno i relativi sonetti, ma “La tempesta di mare” (RV 433) e i trilli e le scalette cinguettanti nel Concerto RV 429 rientrano nella descrizione della natura, “Il Gran Mogol” nella rappresentazione di nazioni, il Concerto “alla Rustica” nei richiami bucolici». Tra “tempeste e segreti”, un itinerario avvincente tra capolavori che hanno contribuito a fare del Settecento l’epoca d’oro del flauto.

L’Appassionata nasce nel 2019 attorno alle attività della Gaspari Foundation come gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Tra i suoi componenti si annoverano alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, che si sono perfezionati nelle più importanti istituzioni musicale di tutta Europa e hanno già maturato esperienza concertistica nelle più importanti orchestre italiane tra cui l’Orchestra Sinfonia Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona, l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna. L’Appassionata ha già al suo attivo concerti e tour in alcune tra le maggiori sedi italiane, tra cui la Sala Verdi di Milano, la Scuola Grande di San Rocco e il Teatro La Fenice di Venezia, l’Accademia Filarmonica di Verona, il Teatro Bibiena di Mantova collaborando con personalità e solisti di fama internazionale, tra cui Gil Shaham, Patrick Gallois, Kirill Rodin, Elio, Alessandro Beverari, Maria Solozobova, Claude Hauri. L’Appassionata inoltre è protagonista di due progetti discografici pubblicati nel 2021 – una monografia su Antonio Vivaldi edita da SONY Classical col solista Tommaso Benciolini e una monografica su Johann Sebastian Bach col violinista Jaroslaw Nadrzycki edito da Hänssler Classics – entrambi accolti con grande successo di pubblico e critica e trasmessi da emittenti quali Rai Radio 3, BBC Radio, Radio Classica, Radio24, Venice Classic Radio.

Tommaso Benciolini, vincitore del “New York Respighi Prize” 2017, ha debuttato sul palco della Carnegie Hall di New York nel 2018 ed è oggi protagonista di un’intensa e appassionata carriera. La sua attività concertistica lo ha portato ad esibirsi come solista in molte tra le più prestigiose sedi, tra cui la Suntory Hall di Tokyo, la Philharmonie di Berlino, il Musikverein di Vienna, il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, e la sala grande del Mozarteum di Salisburgo, la Smetana Hall di Praga, la Carnegie Hall di New York, la Herkulessaal di Monaco, e molte altre sale di prestigio. Si è esibito come solista ospite con la Tokyo Philharmonic Orchestra, Chamber Orchestra of New York, Berliner Symphoniker, Nürnberg Symphoniker, Munchener Kammerphilharmonie, North Czech Philarmonic, State of Mexico Symphony Orchestra, Eurosinfonietta Wien, St. Petersburg State Symphony Orchestra, Thueringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Come camerista si è esibito in molti importanti festival italiani, tra cui Trame Sonore di Mantova, Io Sono Musica di Mestre, Musikamera di Venezia, Amici della Musica di Padova, Amici della Musica e Accademia Filarmonica di Verona, Festival Toscanini di Parma, Yamaha Piano Discovery di Milano, Serate Musicali di Milano, Festival “le Vie del Barocco” di Genova, MantovaMusica, GAM di Torino. Nel 2021 è stato pubblicato il suo CD di debutto per l’etichetta SONY Classical: una monografia in prima mondiale dedicata ad Antonio Vivaldi insieme all’orchestra da camera L’Appassionata da lui fondata e che è stata unanimemente acclamata da giornalisti, critica e radio. Le sue registrazioni sono state trasmesse dalla RAI, dalla Radio Nazionale Svizzera, la Radio Nazionale Giapponese NHK, Radio Classica, Venice Classic Radio e molte altre.

Nel 2012 è divenuto il più giovane docente del Conservatorio Dall’Abaco di Verona. Molto attivo anche come ricercatore, è l’autore assieme alla pianista Leonora Armellini e al violoncellista Ludovico Armellini della prima registrazione assoluta del Trio in Re minore Op. 49 di Mendelssohn nella versione per flauto, violoncello e pianoforte a cura dello stesso compositore; ed è stato l’autore della riscoperta del trio per lo stesso organico di Nino Rota e della sua prima esecuzione in tempi moderni al Teatro La Fenice di Venezia nel 2015. Ha altresì riportato alla luce alcune pagine di Antonio Vivaldi per flauto incidendole per la prima volta, e ha curato anche alcune prime assolute dello stesso autore su strumenti moderni. Tommaso Benciolini è nato a Bologna nel 1991 si è diplomato a 18 anni presso il Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona ottenendo il massimo dei voti, la lode e una borsa di studio. In seguito, è risultato vincitore della XV Rassegna “Migliori Diplomati d’Italia” di Castrocaro ottenendo il Premio Speciale SIAE. Vincitore di borsa di studio della fondazione francese “Zygmunt Zaleski”, si è perfezionato inoltre presso l’Ecole Normale de Musique “Alfred Cortot” di Parigi nella classe di Pierre-Yves Artaud, per poi conseguire il “Master of Advanced Studies in Music Interpretation” presso il CSI di Lugano sotto la guida di Mario Caroli. In seguito, si è perfezionato sotto la guida di Giampaolo Pretto e Nicola Campitelli.

PROGRAMMA

Sinfonia da L’Olimpiade, RV 725

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in la minore, RV 440

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in re maggiore, RV 429

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in fa maggiore, “La tempesta di mare”, op. X n. 1, RV 433

Concerto per archi e basso continuo, in sol maggiore, “Alla rustica”, RV 151

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in re minore, “Il Gran Mogol”, RV 431a

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in sol maggiore, op. X n. 4, RV 435

Concerto per flauto, archi e basso continuo, in re maggiore, RV 783

La rassegna Images riprenderà in autunno, il 9 ottobre, con il Trio Eidos (Liszt, Rachmaninov e Caijkovskij); il 16 ottobre con il flautista Paolo Taballione e il pianista Gesualdo Coggi (Debussy, Dutilleux, Jolivet, Milhaud, Ravel, Poulenc); gran finale il 23 ottobre con il violoncellista Enrico Dindo e il pianista Alessandro Marangoni (Rossini, Casella, Castelnuovo-Tedesco).

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Biglietto Intero €20;

Ridotto under 30 – over 60 *€15;

Ridotto Soci**€13;

Studenti*** €7

*Over 60 e Under 30; **Soci Società dei Concerti di Parma; *** Studenti Liceo Musicale Bertolucci, Università degli Studi di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma.

I biglietti ancora disponibili saranno in vendita dalle ore 19.30 la sera degli spettacoli presso la reception della Casa della Musica.

Per informazioni:

SOCIETÀ DEI CONCERT DI PARMA APS

0521-572600 – info@societaconcertiparma.com

www.societaconcertiparma.com

Biglietteria online

www.liveticket.it/societaconcertiparma

Fondata nel 1894, la Società dei Concerti di Parma è tra le più antiche in Italia e ha portato nella città ducale leggende della musica come Horowitz, Rubinstein, Benedetti Michelangeli, Segovia e molti altri ancora. In oltre 125 anni di storia ha continuato a proporre al pubblico di Parma, noto per la sua competenza musicale, spettacoli di elevata qualità: ha ideato la Stagione concertistica del Teatro Regio di Parma, il Concerto di Capodanno dei Filarmonici di Busseto, i Concerti della Casa della Musica, il Paganini Guitar Festival, la rassegna estiva Un pizzico di luna e gli spettacoli per famiglie di Families’s Corner. A queste iniziative si aggiungono i progetti speciali e le commissioni da parte di Istituzioni e Fondazioni, fra cui gli spettacoli commissionati dal Teatro Regio nell’ambito del Festival Verdi. Ha inoltre prodotto e pubblicato due cd: Intimate Paganini di Giampaolo Bandini (Decca) e Verdiana Live recording de I Filarmonici di Busseto. Nel drammatico periodo di fermo dovuto alla pandemia, ha realizzato progetti speciali online come il video dedicato agli operatori sanitari Va’ pensiero per le strade del mondo, il contest per giovani musicisti Open Call For Chamber Music, le versioni in streaming di Paganini Guitar Festival, Christmas Corner e Concerto di Capodanno. Collabora con le principali istituzioni cittadine, tra le quali il Conservatorio “Boito”, il Liceo Musicale “Bertolucci”, l’Università di Parma, l’Azienda Ospedaliera, il Complesso Monumentale della Pilotta e il progetto Parma Città Universitaria. Dal 2020 fa parte dei prestigiosi circuiti AMUR, Associazioni Musicali in Rete, e AIAM, Associazione Italiana Attività Musicali.

La Stagione 2023 della Società dei Concerti di Parma e il Paganini Guitar Festival sono sostenuti da: Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Parma, Casa della Musica, Sinapsi Group, Fondazione Cariparma, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Monteparma, Oceania Capital, Ct Transport s.r.l., D’Addario & Co, Amici di Paganini di Genova.

Istituzioni e Festival Partner: Teatro Regio di Parma, Festival Verdi, Verdi Off, Musica Con Vista, Paganini Genova Festival, Università di Parma, Conservatorio Arrigo Boito di Parma, Liceo Musicale Attilio Bertolucci. In rete con Comitato Amur e Aiam.